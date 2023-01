De la U Cluj, în Serie A! Transferul anunțat astăzi de italieni

Jurnalistul Gianluca Di Marzio susține că Fălcușan, "unul dintre jucătorii care promit din naționala U17 a României", va semna cu Empoli un contract valabil pe trei sezoane și jumătate, până în 2026.

Informația este confirmată de un alt jurnalist cunoscut din Italia, Nicolo Schira, care susține că Darius Fălcușan "este la un pas distanță de Empoli".

Darius #Falcusan is one step away to #Empoli from #UniversitateaCluj. Contract until 2026. #transfers