Daniel Niculae: bufon sau președinte la Rapid? Leo Badea scrie despre numărul 1 al giuleștenilor

de Leo Badea

Ce știa Niculae despre noua lui meserie, cea de conducător de club? Nimic! Nu-l recomanda nimic, dar chiar absolut nimic pentru ocuparea postului de președinte.

Una este să fii fotbalist și alta antrenor sau conducător de club. Ca jucător jos pălăria, vorba lui Nea Mitică. Bine, în ziua de azi nu trebuie să termini o facultate, vreun curs, sau să dai dovada capacității tale de prim dirijor al unui club trecând cu brio un examen, ci trebuie să fii prieten cu primarul, președintele consiliului județean, sau, după caz, patronul.

Ce știe să facă Niculae acum? Nimic, însă sper ca textul meu să îl ambiționeze și să pună burta pe carte și nu cartea pe burtă. Motivația acestui articol a fost dată de declarația lui Daniel, pe care o parafrazez din memorie, în care a transmis ca nu prea contează licența, încercând să îl apere pe simpaticul Miță. Ceea ce este total greșit. Licență inseamnă citire, informare, examene. Educație, mai pe scurt.

Revenind la Niculae, știe el cât de cât legislație sportivă sau civilă? Poate să redacteze, sau, mă rog, să întocmească un contract? A adus la club măcar un sponsor secundar? Are un minim de cunoștințe medicale care să-i permită o discuție cu doctorii din club despre medicamentația dată copiilor și juniorilor, sau seniorilor de la echipa mare? A descoperit și a adus la echipă vreun jucător de mare și reală perspectivă?

Are legături prin intermediul impresarilor și ține sub observație măcar un jucător? Îi știe Niculae pe toți antrenorii de la centrul de copii si juniori ai Rapidului? Știe ce salarii au? Știe Niculae care sunt criteriile de bază a selecției la copii și juniori? În ce condiții și pe unde se antrenează copiii Rapidului? Știe Niculae cum se organizează un club? Are habar Niculae de cum și cine trebuie să facă fișa postului a tuturor angajaților? A implementat împreună cu vreun antrenor experimentat un sistem de joc? Un sistem de joc care să fie folosit de la copii și juniori până la echipa mare? S-a sfătuit cu fostele glorii despre stilul Rapidului? NU!

Bine că nu trebuie să întocmească un memoriu către Ligă sau FRF, că în text ar fi scăpat cu siguranță un „miau” cum spune pisica, și nicidecum așa cum se scrie. Doar să organizeze o deplasare a echipei nu este suficient. Apropos de organizare, mi-a ajuns la urechi informația că însuși mărețul conducător a făcut comanda de bere, pizza și fructe pentru jucători după un meci în deplasare. Pizza cu de toate, ca la shaorma! Filosofia personală a lui Niculae se restrânge la faptul că făcând cinste echipei demonstrează că este conducător iscusit. Frumos gestul, dar atât. Să nu uite că întotdeauna e loc de mai bine!

Degeaba a jucat pe la Auxerre, Monaco sau Nancy, că nu a reușit să înțeleagă ce știu și conducătorii de liga a 5-a din Franța. Anume că pizza trebuie să fie ușoară. Adică cu brânzeturi ca să ajute ficatul după efort. Bere da, pentru rinichi, dar nu orice fructe, ci in principal bananele pentru magneziu și altele pe care degeaba i le mai spun eu.

Care este rolul lui la Rapid? A fost pus pe post de marionetă de către Angelescu ca să fie un tampon între galerie și reala conducere a Rapidului. Fără experiență de viață. Că de conducător de fotbal e aberant să vorbim, și-a dinamitat rapid poziția, îmbătat fiind de aburii trufiei și ai măreției prin diverse decizii.

Se știe despre ce scriu, nu intru în amănunte. Cine nu are respect pentru sine nu va avea nici pentru alții. De bine pot spune că deși abordează pe toata lumea cu o anumită aroganță are gusturi bune la sacouri. Aici stă bine de tot. Este și ăsta un început.