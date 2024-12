Oțelul Galați s-a remarcat în penultima zi din 2024 din motive nedorite. Pentru că vestea plecării lui Dorinel Munteanu (56 de ani), aflat în funcție din 2021, a căzut ca un trăsnet.

Cum „Munti“ a ajuns la capătul răbdărilor, e clar că problemele de la club sunt extrem de grave. De altfel, ele s-au și reflectat asupra rezultatelor. Pentru că Oțelul a început sezonul foarte bine, a fost mult timp în zona de play-off, după care a luat-o la vale. Și acum, rămasă fără Dorinel Munteanu, perspectivele par a fi destul de sumbre.

Un om care a asistat din interior la această „implozie“ a fost președintele Cristi Munteanu, fost portar la formația de la Dunăre. Contactat de Antena Sport, „Babicu’“ a vorbit despre situația extrem de dificilă care l-a îndemnat pe Dorinel Munteanu să plece. Potrivit spuselor lui Munteanu, deși demisia managerului s-a oficializat abia astăzi, Dorinel își anunțase intenția de a pleca mai demult.

„Îmi pare foarte rău pentru că nu credeam că o să trăiesc momentul în care Dorinel o să părăsească Oţelul. Nu am crezut asta, dar el m-a anunţat după meciul cu UTA de acasă că vrea să se retragă şi nu mai poate. Mai aveam de jucat la CFR şi aveam speranţa că el se va răzgândi. M-a anunţat după meciul cu CFR Cluj că renunţă şi nu mai poate. Am zis să avem răbdare, am stat la discuţii. A plecat antrenorul care a dus echipa din Liga 3 în Liga 1 şi în finala cupei. Nu m-am gândit la niciun antrenor, nu am vorbit cu niciun antrenor pentru că m-am gândit că Dorinel se va răzgândi“, a spus Cristi Munteanu.

Acesta a oferit apoi detalii despre dimensiunea problemelor cu care se confruntă Oțelul, la ora actuală.

„Clubul este într-o situaţie dificilă, dar nu disperată. Clubul nu se va desfiinţa. Probabil că Dorinel a vrut să tragă un semnal de alarmă. Nu este haos, este doar o situaţie dificilă. Jucătorii sunt neplătiţi de 2 luni şi ceva. Tocmai asta vreau să transmit că este o situaţie dificilă şi vom trece peste. Au mai fost situaţii la club şi le-am depăşit. O vom scoate la capăt“, a adăugat președintele gălățenilor.