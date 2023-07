CULISE | Cine e omul care a făcut conexiunea Adrian Mutu - Neftchi Baku

Adrian Mutu e pe cale să o antreneze pe Neftchi Baku, fosta echipă a lui Laurențiu Reghecampf, cel care s-a despărțit luna trecută de gruparea din Azerbaidjan. Reghe și staff-ul său au stat la Neftchi un singur sezon și, dacă ar fi cucerit Cupa, ar mai fi rămas un an în Azerbaidjan.

Ioan Becali, liantul dintre Mutu și Neftchi Baku

Cum șefii clubului au căutat încă de luna trecută un antrenor, Adrian Mutu a fost trecut pe o listă scurtă de oficialii celor din Baku. Sport.ro a aflat că omul care a insistat și i-a făcut lobby piteșteanului este Ioan Becali, agentul său de vremea în care fostul decar al tricolorilor era om de bază la Chelsea, condusă pe atunci de pe bancă de Jose Mourinho, amicul lui Becali, și patronată de oligarhul rus Roman Abramovich.

Ioan Becali, cel care a reușit în ultimul timp cele mai importante transferuri ale unor jucători din România, nu și-a luat niciodată scutul de protecție din jurul "Briliantului". De altfel, și secundul lui Mutu, Bogdan Pătrașcu, e tot un apropiat al omului care conduce firma de impresariat la care manager e Dragoș Sârbu

Mutu, despre întâlnirea dintre Ioan Becali și Roman Abramovich: ”Am auzit ’Roman’”

Mutu a povestit anul trecut un episod de pe vremea în care se afla la Chelsea, moment care confirmă simpatia lui Ioan Becali pentru cel mai bun marcator român din istoria campionatului italian.

”Eram la antrenament, printre primele ale mele de la Chelsea. Se întâmpla acum 20 de ani, era mai lejer totul, nu ca acum. În fine, și Giovanni era în tribună și apare Abramovich care a venit să ne salute și să vorbească cu noi.

Apoi a plecat, înconjurat de bodyguarzi. La un moment dat, când noi am început antrenamentul, pasam cu mingea pe Stamford Bridge, iar Giovanni; ’Roman’.

Când am auzit Roman, el s-a uitat în jur, iar eu m-am aruncat după panourile publicitare și mă gândeam ’mamă, poate îl iau ăștia acum că s-a luat de Abramovich’.

S-au întors bodyguarzii spre el, dar Giovanni a început să vorbească pe rusește, că vorbește șapte limbi Giovanni, toate limbile din istorie.

Mi-era rușine, priveam cu coada ochiului”, a povestit anul trecut Adrian Mutu, la televiziunea Digi Sport.

Victor Angelescu face lobby pentru plecarea lui Mutu de la Rapid: „Achită clauza și se înțeleg ei”

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a vorbit despre posibila despărțire de Adi Mutu și a remarcat că în cazul în care azerii plătesc 200.000 de euro, clauza stipulată în contractul antrenorului, atunci pot începe negocierile cu el.

„Adrian Mutu are contract și o clauză de reziliere. Dacă vreun club îl vrea, achită clauza și se înțelege cu el, poate să plece. Când am vorbit cu Adi, nici eu, nici domnul Șucu nu am avut discuții pe acest subiect.

Poate o fi avut Nico. Trebuie să fim informați, să ne contacteze clubul. E o clauză în oglindă, de aproape 200.000 de euro. Dacă se achită clauza, trebuie să găsim o soluție. Suntem pregătiți tot timpul.

E normal să ai mereu o soluție de avarie. Nu am vorbit cu nimeni deocamdată. În cazul în care se va activa clauza, vom căuta sigur. Data trecută, cu oferta de la naționala Nigeriei, nu a fost adevărat. Acum, e pe lista respectivă, sunt șanse mai mari să plece”, a spus Victor Angelescu, potrivit DigiSport.