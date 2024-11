„Am discutat mult despre asta în ultima vreme. Cum pregătim jucătorii care se apropie de final și ce oportunități le oferim. Există câte un sindicat în fiecare țară, dar nu peste tot la nivelul așteptărilor pe care unii le au. Pregătirea și educația pe care trebuie să le dai unui jucător de fotbal este să înceapă din timp pregătirea pentru viața de după carieră.

Pe la 30 de ani, mulți nu percep că sfârșitul se apropie și nu se gândesc ce vor face după. Trăiesc din ceea ce fac în ziua respectivă, trăiesc și din amintiri, și atunci e foarte complicat când te lași, pentru că nu ai nicio pregătire. Unii au niște oameni lângă ei care le transmit ceva, dar procentul este foarte mic, din păcate. Sunt foarte mulți cei care renunță la fotbal și nu știu încotro s-o apuce”.

Cristi Chivu: „Nu am cheltuit mai mult de 10% din ce am câștigat!”



Fost jucător la Ajax, Roma și Inter, Chivu a fost întrebat la SBA și despre modul în care a reușit să-și administreze banii în momentul în care a avut un salt financiar rapid și foarte mare, atunci când a trecut de la Universitatea Craiova la Ajax, dar și apoi, pe măsură ce a avansat în carieră și i-au crescut substanțial și veniturile.



„Am pornit de la educația de a nu cheltui mai mult de 10% din ce am. Asta și când aveam doi lei în buzunar, alocam 0,2 lei cheltuielilor mele, restul era pus de-o parte. Ulterior, am învățat să fac niște investiții, am fost și ajutat de anumite persoane, dar există o foarte mare problemă și din punctul ăsta de vedere.

Mirajul social media și ceea ce se întâmplă în ziua de azi te fac să cheltuiești mai mult decât trebuie, să te întinzi mai mult decât îți e plapuma. Totuși, spre deosebire de anii precedenți, acum sunt mai mulți oameni în anturajele jucătorilor de fotbal care îi învață cum să-și investească banii. Cred că au preluat un pic modelul NFL sau din baschet, modelul american, în care jucătorii sunt sfătuiți cum să investească banii și în ce”, explică actualul antrenor.