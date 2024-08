În februarie 2018, FCSB l-a achiziționat pe Cristi Bălgrădean pentru 50.000 de euro de la Concordia Chiajna. Doi ani și jumătate mai târziu, goalkeeperul pleca de la gruparea roș-albastră cu un mare scandal: își dăduse, pe ascuns, acordul unui transfer la CFR Cluj.

Cristi Bălgrădean a explicat conflictul cu Gigi Becali: ”Am avut o discuție”

La patru ani de la evenimentul respectiv, Bălgrădean a precizat că i-a aparținut greșeala de a nu anunța conducerea roș-albaștrilor că și-a dat acordul cu rivala din campionat. Mai mult, portarul a dezvăluit și discuția pe care a purtat-o atunci cu patronul FCSB-ului, Gigi Becali.

”Da, greșeala mea a fost că n-am anunțat. Eu, legal, eram… Da, mai aveam trei luni de contract. Adică… FCSB nu mi-a propus prelungirea, nu am avut nicio discuție. A zis parcă o dată MM Stoica, dar bine, așa, din vorbe. Dar nu… Da și după a fost…

Nu vreau să mai intru foarte mult în detalii. Am recunoscut și atunci, greșeala mea a fost că n-am anunțat. Greșeala morală, morală față de ei. Că până la urmă, ți-am spus, am fost legal. Dar moral față de ei nu am fost corect. Poți să te pui și în pielea lor, dar eu sunt cu inima împăcată că nu am făcut nimic. Dacă cineva consideră, poate să aducă dovezi și tot. Deci nu, eu sunt cu inima împăcată că am dat tot pentru Steaua (n.r. FCSB), tot! A, ok, că am greșit, da, da! Sunt om, greșesc. Dar nu am greșit intenționat!

Da, am avut o discuție cu dumnealui (n.r. Gigi Becali), a zis: 'Domnule, nu mai vreau să mai vii la noi la bază'. I-am zis: 'Știți, nea Gigi, dar am contract'. El: 'Ok'. Mi-a dat antrenor și m-am pregătit singur. După aia a venit pandemia și am stat închiși două luni. O săptămână, două am prins”, a spus Cristi Bălgrădean la ”Un Podcast”.

Bălgrădean a bifat 73 de apariții la FCSB. A primit 62 de goluri și a încheiat 33 de partide fără gol primit. Portarul consemnat 6500 de minute în echipamentul roș-albaștrilor.