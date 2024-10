Fanii roș-albaștrii au fost șocați să vadă cum echipa lor a devenit ținta unei glume făcute pe pagina oficială de Facebook a CNA, iar reacțiile nu au întârziat să apară.



Într-o postare menită să clarifice o știre falsă despre liderul Ligii 2, Csikszereda, CNA a strecurat o ironie care a aprins spiritele.



„Csikszereda nu e Steaua”, a fost replica prin care autorul postării a făcut aluzie la conflictul dintre Steaua și FCSB, aflat în prim-planul fotbalului românesc de ani de zile.

Deși intenția pare să fi fost o glumă, suporterii clubului militar au considerat mesajul ofensator și lipsit de respect.



Reacția vehementă a clubului din Ghencea



Clubul Steaua nu a rămas indiferent în fața ironiei lansate de CNA. Pe rețelele de socializare, oficialii din Ghencea au criticat dur postarea, considerând că instituția și-a depășit atribuțiile prin implicarea într-un subiect sensibil și care nu avea nicio legătură cu Steaua.



Totodată, oficialii Stelei au criticat instituția pentru lipsa de implicare în combaterea derapajelor din mass-media și au sugerat că CNA ar trebui să se concentreze pe misiunea sa principală, de a asigura un climat responsabil și echilibrat în audiovizual.



"În momentul în care am văzut postarea făcută pe contul oficial de facebook al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), am fost siguri că a fost spart contul oficial al instituției, dar am constatat cu indignare, că de fapt această „creație” se vrea o glumiță, care să combată o știre falsă apărută în mass media din România.

Văzând cu ce se ocupă angajații acestei instituții, începem să ne explicăm lipsa de reacție împotriva derapajelor din media și ne este clar că CNA s-a îndepărtat tot mai mult de misiunea Consiliului, de „a asigura un climat bazat pe libera exprimare și responsabilitatea față de public în domeniul audiovizualului”.

Credem, că menționarea celui mai mare brand al sportului românesc într-o postare, care nu are nicio legătură cu Steaua, este total neinspirată și totodată este o lipsă totală de respect față de toți campionii clubului nostru, dar și față de suporterii roș-albaștri.

În final, le transmitem tuturor, inclusiv angajaților CNA, să fie siguri și să nu mai aibă dubii, că Steaua este, a fost și va fi întotdeauna aici!", a scris Steaua București, pe Facebook.