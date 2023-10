Inițial, s-a vorbit despre o posibilă plecare în Italia, în Serie C, însă internaționalul român a luat o decizie radicală la nivel profesional, anunțându-și retragerea din fotbal.

Atacantul a dezvăluit că urmează cursurile unei școli de antrenori, urmând să hotărăscă pe parcurs dacă va continua pe această linie sau se va îndrepta spre o carieră managerială.

"Am avut o perioadă agitată în ultimul timp și am preferat să mă retrag din lumina reflectoarelor, să-mi găsesc liniștea. La început nu-mi găseam locul, dar cam de o lună parcă m-am mai adaptat. Am și mers la psiholog pentru a accepta tranziția. După 22 de ani, să schimbi total modul de viața... e greu.

Îmi doresc să rămân în fenomen, fac școala de antrenori. Încă nu mi-am stabilit prioritățile, am terminat și managementul. Văd puțin din ambele, fără să mi se creioneze drumul", a declarat Claudiu Keșeru, în exclusivitate pentru PRO TV.

Cifrele lui Claudiu Keșeru

În sezonul trecut, în care UTA s-a salvat la baraj, Keșeru a fost unul dintre oamenii de bază ai formației arădene. Internaționalul român a evoluat în 33 de partide, a marcat 6 goluri și a oferit două pase decisive.

Claudiu Keșeru (47 de meciuri și 13 goluri la naționala României) a evoluat ultima oară în străinătate la Ludogorets Razgrad, în perioada 2015-2021, când a câștigat șase titluri de campion în Bulgaria și două Cupe.