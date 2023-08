Surprinzător! Echipa la care poate ajunge Claudiu Keșeru, la aproape 37 de ani

După ce a evoluat în România, Franța, Qatar și Bulgaria, Claudiu Keșeru ar putea avea parte de o primă experiență în Italia. Jurnaliștii de la Tuttoc susțin că Taranto, o echipă din Serie C, se interesează de serviciile atacantului român.

Claudiu Keșeru ar putea ajunge în Serie C, la Taranto

Potrivit sursi citate, Keșeru este văzut drept un atacant cu "o experiență interesantă la nivel internațional, cu un număr mare de meciuri și goluri în competițiile europene".

"Este posibil ca la 37 de ani, după ce a jucat în Qatar și Bulgaria, să i se deschidă porțile din Serie C", au adăugat italienii.

Taranto FC 1927, echipă antrenată de italianul Ezio Capuano, a încheiat ultimul sezon din Serie C pe locul 11, chiar sub pozițiile care au dus în play-off-ul pentru promovare. Formația rossoblu are un lot cotat de Transfermarkt la 3,5 milioane de euro, format în totalitate din jucători cu cetățenie italiană.

Claudiu Keșeru (47 de meciuri și 13 goluri la naționala României) a evoluat ultima oară în străinătate la Ludogorets Razgrad, în perioada 2015-2021, când a câștigat șase titluri de campion în Bulgaria și două Cupe.

33 de meciuri, 6 goluri și două pase decisive a strâns Claudiu Keșeru la UTA Arad în sezonul precedent

300.000 de euro este cota de piață a atacantului român, potrivit Transfermarkt

37 de ani va împlini Keșeru pe 2 decembrie

Două titluri a câștigat Keșeru în România, ambele cu FCSB (2014, 2015)

Mesajul lui Claudiu Keșeru la despărțirea de UTA Arad

În ziua în care și-a reziliat contractul cu UTA, la începutul acestei luni, Claudiu Keșeru a ținut să le transmită un mesaj fanilor arădeni.

"Am venit la UTA convins de un proiect frumos și sănătos si am încercat să fac tot posibilul pentru a da ce am mai bun pentru echipa. Dar a venit timpul sa ma despart de alb-roșii.

Multumesc, UTA și tuturor suporterilor care ne-au sustinut. Continuați să umpleți stadionul și să fiți alături de echipă!", a scris Claudiu Keșeru, pe pagina sa de Facebook.