Fostul internaţional orădean Claudiu Keşeru este noul director sportiv al clubului de fotbal FC Bihor Oradea, pentru următorii cinci ani şi jumătate, o revenire la clubul de unde şi-a început ascensiunea, a anunţat vineri, în conferinţă de presă, preşedintele grupării de ligă secundă, George Tătar, odată cu reunirea lotului în perspectiva stagiunii de primăvară.



"Noul an începe bine pentru noi, pentru FC Bihor şi pentru iubitorii şi suporterii acestui club. Am primit veşti bune în legătură cu noul stadion, primăria a anunţat că se va scoate la licitaţie execuţia; mâine se va anunţa şi finalizarea bazei sportive Motorul, iar de luni va fi la dispoziţia noastră. Având infrastructura, venim să ridicăm nivelul din punct de vedere sportiv. Nu mai trebuie să-l prezint pe Claudiu Keşeru, care este noul director sportiv al echipei", a declarat George Tătar.



Fotbalistul a mărturisit că se simte puţin ciudat în această postură, nu cea de jucător, la întâlnirea cu presa, dar că este foarte entuziasmat de această nouă provocare din viaţa sa, de mare responsabilitate, care îi produce "o enormă plăcere, ce pare să înlocuiască total terenul".



"Am trecut din iarbă direct la costum. Gradul de exigenţă pe care l-am avut ca jucător, pe care îl am ca om, trebuie transmis mai departe, pentru că doar aşa poţi să faci performanţă. Colaborăm deja de o bună perioadă de vreme, din umbră, încercând să analizăm situaţia echipei, cum putem să o îmbunătăţim din punct de vedere financiar, sportiv. Am ajuns la nişte concluzii. (...) Lucrăm la îmbunătăţirea echipei, dar în primul rând trebuie să analizăm foarte bine situaţia jucătorilor care au lucrat mai puţin, pentru optimizarea la maximum a celor zece meciuri care urmează. Nu suntem într-o situaţie ideală, lucrăm pentru aceasta; m-a surprins şi pe mine numărul de ore petrecute împreună, dar avem putere de muncă, avem entuziasm, iar pasiunea nu ne-a lipsit niciodată", a spus Claudiu Keşeru.



George Tătar a menţionat că este un contract semnat pe termen lung, deoarece evoluţia clubului este un obiectiv pe mai mulţi ani. FC Bihor se află pe poziţia a 15-a în clasament, însă stafful clubului, aşa cum a declarat antrenorul Gheorghe Ghiţ, vizează menţinea formaţiei în Liga a II-a.

Keșeru a reveni în fotbalul românesc



Keşeru a afirmat că are diferite proiecte, atât pe domeniul sportiv, cât şi administrativ, însă şi-a propus să nu vorbească foarte mult despre ele, lăsând rezultatele să arate munca depusă. Important însă, a subliniat el, este nevoie de idei noi, de perseverenţă în schimbarea mentalităţii, pentru care vor fi necesari mai mulţi ani.



"Ceea ce ne dorim e să întărim echipa, cu puncte fixe şi jucători siguri. Cu siguranţă, vrem ca această echipă şi oamenii din tribună să fie conectaţi. Adică acea nebunie de entuziasm pe care am văzut-o în tribune odată cu promovarea să fie văzut şi în teren, Am asistat la multe meciuri şi pot să spun că acel entuziasm nu s-a pierdut. Cred că odată ce echipa va transmite lipsa de frică şi entuziasmul, lucrurile se vor face ca lumea, pentru că avem oameni competenţi", a precizat Keşeru.



Acesta şi-a amintit cu drag de debutul său, în iulie 1993, pe stadionul din Oradea. Alegerea sa de acum, pentru a reveni la Oradea, a fost "evidentă şi logică, la momentul potrivit."



"Pentru mine, FC Bihor înseamnă acasă. Locul unde am evoluat de la 7 până la 16 ani şi nouă luni. Nu cred că există un nivel de responsabilitate mai mare", a punctat Claudiu Keşeru.



Fost junior al FC Bihor, Claudiu Keşeru, care a împlinit 38 de ani în 2 decembrie, a debutat în prima ligă pe vremea când echipa se numea FC Oradea şi a bifat două meciuri pentru "roş-albaştri", reuşind să înscrie şi un gol contra lui Poli Timişoara. La 16 ani şi nouă luni a făcut pasul către FC Nantes.



Atacantul orădean a avut un final de sezon excelent în prima ligă bulgară, la echipa Cerno More Varna. În cursul zilei de joi, Claudiu Keşeru şi-a reziliat contractul cu clubul bulgar pentru a reveni acasă.



Keşeru a absolvit la finalul lunii noiembrie cursul de director sportiv, primul organizat de Federaţia Română de Fotbal în parteneriat cu Double Pass, şi îl continuă pe cel de la Şcoala de Antrenori