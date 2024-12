Într-o atmosferă încărcată de emoție, Claudiu Keșeru și-a anunțat retragerea din fotbal după ultimul meci al primei părți a sezonului cu echipa bulgară Cherno More. Decizia a venit ca un șoc pentru fani, dar și pentru colegii de echipă, care au apreciat enorm contribuția sa în scurtul timp petrecut la club.



"Ne așteptam să fie foarte greu, pentru că după o serie atât de bună, momentul în care să greșești este mai aproape. Astăzi am găsit ultimele puteri să încheiem prima parte a sezonului așa cum trebuie. Știam încă de la început că acest colectiv, împreună cu staff-ul, are forțe nelimitate și astăzi am văzut asta", a spus Keșeru, vizibil emoționat.



Atacantul român a subliniat că decizia de a se retrage a fost una personală și că dorește să se concentreze pe alte aspecte ale vieții sale.



"Nu vreau să se vorbească mai mult despre asta decât despre succesul lui Cherno More (n.r. - despre retragerea sa). Eu am venit ca parte a acestui colectiv și doar asta vreau să rămână.



Am dat totul din mine și mi-a fost ușor, pentru că atunci când găsești oameni zâmbitori și astăzi ați văzut pe toată lumea, atât pe teren, cât și în afara lui. Sunt aici de patru luni și jumătate, dar mă simt ca acasă și asta am simțit încă din primele 10 zile", a mai spus Keșeru.

Keșeru, mesaju pentru fanii lui Cherno More



Keșeru a ajuns la Cherno More Varna în această vară și a reușit să se integreze ușor în echipă, devenind rapid un jucător cheie. Evoluțiile sale bune au adus multe puncte pentru echipa bulgară, reușind să cucerească astfel inimile suporterilor.



"Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le spun acestor oameni care m-au primit cu brațele deschise din prima zi și i-am simțit alături de mine încă de la început. Nu pot explica exact ce mi-au oferit în aceste patru luni și jumătate", a adăugat românul în încheiere.



În cele 15 meciuri disputate în tricoul lui Cherno More, atacantul în vârstă de 38 de ani a reușit să marcheze șase goluri și să ofere două pase decisive.