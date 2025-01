Universitatea Craiova – Dinamo s-a terminat 1-1, meciul fiind foarte bun pentru nivelul campionatului nostru. Și l-a evidențiat pe un portar, Alexandru Roșca, care a prins o zi mare.

Venit la interviul de la zona mixtă, Cătălin Cîrjan (22 de ani) a admis că roș-albii au făcut o partidă mai slabă și că au obținut un punct datorită discuției din vestiar, după primele 45 de minute.

„Meci dificil, cu jucători cu mare calitate, la Craiova. Am început meciul cu ocazia mea, apoi ei au dominat, au avut câteva ocazii și nu s-a jucat, așa cum ne doream. Am suferit împreună, am arătat că suntem o familie și, din fericire, plecăm cu un punct. Clar, îmi doream să dau gol la faza de la începutul meciului. Bine că a venit golul lui Boateng și am plecat cu un punct. Am vorbit în vestiar și am ajuns la concluzia că, în prima parte, n-am avut energia din meciurile anterioare. La cum s-a jucat în prima repriză, cred că suntem mulțumiți cu acest egal. Am arătat și acum momente foarte bune ale jocului și ne bucurăm de fotbal. Roșca? Foarte bun, foarte bun! Dar și Patriche! La vârsta lui, când intră, dă totul. E o atmosferă extraordinară la Dinamo, între fani, suporteri și sper să vină și victoriile, în continuare“, a spus fotbalistul dinamovist.