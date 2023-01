Ce s-a întâmplat cu "Micul Balaci", una dintre țepele luate de Gigi Becali la FCSB: "Hai, ieși afară!"

Conform site-ului Transfermarkt, ultima formație cu care a cochetat Andrei Ionescu este CS Amara, din Seria 3 a Ligii 3. CS Amara a terminat anul pe ultimul loc în serie, cu șapte puncte și 64 de goluri încasate în 15 meciuri. Lider este CS Afumați, cu 36 de puncte.

Ce s-a întâmplat cu Andrei Ionescu, poreclit "Micul Balaci"

Născut la Craiova, Andrei Ionescu a început fotbalul la Universitatea. În 2005 s-a antrenat cu PSV Eindhoven, dar fără să primească acordul clubului din Bănie. În cele din urmă a revenit în Oltenia, unde s-a impus în primul 11.

Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a fost impresionat total de calitățile lui Ionescu, astfel că l-a transferat în 2008. Bucureștenii au plătit 500.000 pentru 50% din drepturile contractuale. Becali era convins că a dat lovitura: "Va fi creierul echipei din Ghencea", spunea omul de afaceri la acel moment.

Pariul nu a fost câștigător. Ionescu a evoluat în 26 de meciuri pentru FCSB, unde nu a înscris niciun gol. În 2010 a fost împrumutat la Poli Iași, iar ulterior a refuzat să mai plece sub formă de împrumut la altă echipă.

În 2011, Andrei Ionescu a refuzat să meargă sub formă de împrumut la Unirea Urziceni, iar Gigi Becali și-a ieșit din minți: "Hai, ieși afară! N-o să mai joci la Steaua în viața ta, nici la echipa a doua, o să vezi. Nu mă rog de tine! La revedere".

A jucat în Irak, Cipru sau India

După episodul FCSB, Andrei Ionescu și-a încercat norocul în străinătate. A trecut pe la Royal Antwerp și Ferencvaros, după care a părăsit Europa.

Prima aventură exotică a fost în Irak, la Naft Al-Basra. După experiența în Irak, mijlocașul a spus că nu este o mare diferență între nivelul de acolo și nivelul din Liga 1.

Ulterior a revenit în Olanda, unde a petrecut puțin timp la FC Eindhoven. În 2016 s-a transferat în Cipru, la ASIL Lysi, iar după un sezon s-a întors în România. S-a pregătit cu FC Voluntari, după care a luat drumul Indiei. Ionescu a evoluat aproape un an la Aizawl FC, unde a înscris 8 goluri în 25 de meciuri.

Ionescu s-a întors definitiv acasă în 2018, când a semnat din nou cu FC Voluntari. Până să ajungă la Amara, el a mai jucat timp de două sezoane la Metaloglobus.

VIDEO Andrei Ionescu, în India

Vrea să devină antrenor

Într-un interviu acordat pentru GSP.ro, Andrei Ionescu a spus că se gândește să devină antrenor:

"Am terminat facultatea de sport din Craiova. Pe viitor vreau să îmi continui cursurile pentru antrenorat. Mă atrage ideea asta, fotbal am făcut toată viața și asta vreau să fac și mai departe.

Poate am făcut și eu anumite greșeli în diferite momente importante, dar per total nu am niciun regret. Am avut momente plăcute, neplăcute. Dar trebuie să privesc în perspectivă și să las trecutul așa cum e. Oricum nu se mai poate schimba nimic", a spus Ionescu, în 2018, conform sursei citate.