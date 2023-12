În 2016, Gigi Becali îl transfera la FCSB pe Fernando Boldrin, de la Astra, în schimbul a 400.000 de euro. Brazilianul fusese determinant pentru titlul surprinzător câștigat de formația din Giurgiu și avea să se impună și la FCSB.

A semnat un contract pe patru ani, cu salariu de 10.000 de euro pe lună. Boldrin avea să devină unul dintre cei mai prolifici jucători brazilieni din istoria FCSB-ului, la concurență cu Adi Rocha (12 goluri și patru assist-uri în 27 de apariții).

Fernando Boldrin, vândut de FCSB după un an: „Nu știu ce se întâmplă acolo!”

A strâns 39 de meciuri la FCSB într-un sezon, timp în care a marcat opt goluri și a oferit șase pase decisive. Chiar și așa, Boldrin a intrat de câteva ori în gura lui Gigi Becali, care s-a arătat dispus să-l cedeze. „A fost bun, a dat goluri, îi mulțumesc, dar nu mai este…”, declara patronul FCSB.

Până la urmă, Becali a scos un profit important de pe urma mijlocașului ofensiv din Brazilia. În vara lui 2017, Boldrin a fost cumpărat de Kayserispor, pe atunci antrenată de Marius Șumudică, pentru 1,2 milioane de euro.

„De Amorim, de când a ajuns în România, mereu a fost printre cei mai buni atacanţi de acolo. După ce a ajuns la FCSB a avut probleme, şi nu doar el. Acum văd că şi Alibec are probleme acolo.

Nu ştiu ce se întâmplă la FCSB. De ce patronul începe să critice şi când se câştigă meciurile. Dar asta e filosofia lui. Dacă el crede că e bine aşa, va rămâne la fel”, spunea Boldrin în 2017, la plecarea din țară.

Ce face azi Fernando Boldrin

După ce a părăsit România, Fernando Boldrin a evoluat în Turcia, din 2017 până în 2023. În afară de Kayserispor, a mai jucat pentru Çaykur Rizespor și Samsunspor. A impresionat și a fost chiar aproape de un transfer la Besiktas.

În ianuarie 2023, brazilianul s-a întors acasă și a semnat cu Juventude. În șase luni, a prins doar 12 meciuri, majoritatea ca rezervă, astfel că a fost lăsat liber de contract în vara acestui an.

Ajuns la 34 de ani, și-a găsit o altă echipă abia în luna noiembrie, când a fost prezentat la Ferroviária, formație dintr-o ligă regională a Braziliei! Fernando Boldrin se pregătește acum cu echipa din Araraquara, São Paulo, pentru campionatul care debutează pe 17 ianuarie.

„Am ajuns la un club care are perspectiva să lupte pentru a câștiga cele două competiții în care va juca. Suporterii vor vedea un jucător competitiv, foarte dedicat clubului și obiectivelor acestuia. Vreau să o ajut pe Ferroviária cât pot de mult, așa cum am făcut la toate echipele unde am fost”, spunea, la prezentare, fostul jucător de la FCSB.