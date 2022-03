"Ce ni s-a întâmplat a fost rușinos!" Sorin Cârțu merge pe cartea sincerității

Universitatea Craiova a pornit în acest campionat cu un obiectiv clar: titlul. Evoluțiile modeste din unele partide i-au făcut pe șefii oltenilor să-și reconfigureze planul și să mai coboare ștacheta, în contextul în care CFR Cluj pare favorită clară la primul loc.

Ardelenii (41) au avans de șapte puncte față de ocupanta locului 2, FCSB (34), și de 11 față de trupa lui Laurențiu Reghecampf. În consecință, Sorin Cârțu și patronul Mihai Rotaru și-au exprimat de mai multe ori noile ținte: Cupa României și locul 2 în clasamentul Ligii 1.

Coșmarul Craiovei: Laci, Tiblisi

Dar, pentru a evita rezultatele rușinoase din ultimii ani în Europa, Sorin Cârțu, fost mare fotbalist al României, are un discurs categoric prin care încearcă să le transmită încredere alb-albaștilor.

"Am legat șapte victorii, vedeți ce înseamnă conjunctura. După ce s-a întâmplat în ultimele secunde ale partidei cu CFR, am mers tot mai sus. Înainte, aveam jocul sub control și totuși pierdeam sau făceam meci egal.

Trebuie să mergem pe ideea câștigării locului doi în play-off, ca să evităm inepția aia de baraj. Iar în Cupă sunt patru echipe și suntem echipa favorită, trebuie să recunoaștem, și trebuie să materializăm statutul de favorit, pe teren.

Ideea e să avem loc pentru cupele europene la anul și să avem alt parcurs. Cred că am învățat din experiențele negative, cu Laci, Tbilisi. Ce ni s-a întâmplat a fost rușinos. Au fost și pierderi materiale, inclusiv cu restricțiile privind spectatorii. Am fost numai în pierdere", a declarat Sorin Cârțu, potrivit digisport.ro.

Reghe, dirijorul Universității

Craiova lui Rotaru vrea locul 2 în ierarhia Ligii 1, iar MM Stoica, manager general al formației care se află pe locul secund, FCSB, susține că parcursul excelent al oltenilor, șapte victorii în ultimele șapte încleștări, i se datorează, în principal, lui Reghecampf.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, se teme de Craiova lui Reghecampf, deoarece echipa are un nucleu bun, iar evoluțiile echipei se îmbunătățesc de la meci la meci.

"Indiscutabil se vede mâna lui Reghe. Creşte de la meci la meci. S-au creat automatisme, Reghe avea nevoie de timp. Are şapte victorii consecutive. Craiova a început cu 3 jucători sub 21 de ani, a intrat pe parcurs Baiaram. Văd Craiova jucând mult mai bine decât înainte. Are nişte probleme, le lipsesc fundaşii centrali titulari.

Craiova joacă, ajunge uşor la poartă. Lucrează faza de atac. Filosofia germană, acolo a învăţat. Mie îmi place cum arată Craiova", a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.