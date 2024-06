Reușita lui Hagi este golul golurilor pentru naționala României! E imaginea Generației de Aur! E momentul suprem pentru o echipă care a reușit să scoată o țară în stradă. În 1994, pentru România fericirea se traducea prin generația condusă de Gică Hagi. Golul cu Columbia devenea atunci simbolul unei ”revoluții” pe care România o pornea la Cupa Mondială.

În acea partidă, Hagi a reușit sa marcheze cu un șut fenomenal, de la 40 de metri, la colțul lung, în vinclu. România câștiga în fața Columbiei cu 3-1, iar reușita lui Hagi a fost declarată de către France Presse unul dintre cele mai frumoase goluri din istoria Mondialului.

Tibor Selymes și-a amintit, la Poveștile Sport.ro, golul lui Gică Hagi contra Columbiei

La acea ediție a turneului final, tricolorii au fost aproape de calificarea în semifinale, dar, după ce au eliminat-o pe Argentina în optimi, au fost învinși de Suedia în sferturile de finală, după loviturile de la 11 metri.

La 30 de ani de la golul lui Hagi, Tibor Selymes și-a amintit cum a trăit momentul. Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul mare internațional se afla în afara terenului, fiind scos la încălzire de Anghel Iordănescu.

Timpul parcă s-a oprit pentru Selymes, care încă revede fiecare secvență a execuției de excepție a lui Gică Hagi.

”Pfuuu... sincer, eram la încălzire, nu eram în primul 11. Am văzut golul din lateral. Ce am văzut atunci... că pleacă balonul și nici nu se mișcă în aer... pe asta nu poate să o facă toată lumea. Eu am văzut cum se duce direct la colțul lung”, și-a amintit Tibor Selymes.

Nici columbienii nu au uitat golul ”Regelui”

În urmă cu 10 ani, când s-au împlinit 20 de ani de la gol, ziariștii columbieni de la Exitosa Deportes l-au sunat pe Hagi. ”Regele” a povestit cum și-a dat seama că poate marca un gol fantastic în fața lui Cordoba, portarul Columbiei.

”L-am studiat mult pe Cordoba, știam că joacă foarte avansat, mult în fața liniei porții și astfel am știut că pot să trag din afara careului”, a povestit ”Maradona din Carpați” în 2014.