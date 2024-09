La o zi după victoria cu UTA Arad, Gigi Becali a dezvăluit că a ajuns la înțelegeri pentru mutările lui Mihai Popescu de la Farul Constanța și a lui Daniel Bîrligea de la CFR Cluj.

Dacă în cazul atacantului de la gruparea ardeleană au apărut niște probleme în negocierile cu agentul fotbalistului, în ceea ce îl privește pe fundașul central lucrurile par să fie destul de clare.

"L-am luat pe Popescu astăzi (n.r - luni). A semnat un an plus un an. M-a costat 250.000 de euro. Va avea salariu de 15.000 de euro. Aveam nevoie de fundaș central, ce să facem? Vin competițiile peste noi. Mie îmi plăcea de când era la Dinamo.

Mi-a scăpat printre degete pentru că nu știam. Ne-a dat o dată dintr-un corner un gol cu capul. Juca la Dinamo acum 3-4 ani. Îmi plăcea că e războinic, e puternic", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

În aceste condiții, patronul de la FCSB a concluzionat într-un dialog cu un jurnalist PRO TV că viitorul lui Vlad Chiricheș este decis, urmând să fie scos din schemă.

"Cam iese, nu?", a fost reacția lui Gigi Becali.

Vlad Chiricheș a prins puține minute în acest sezon

Vlad Chiricheș (34 de ani) se află la a doua perioadă la FCSB, după cea din intervalul 2012-2013. A revenit la formația bucureșteană în iulie 2023 și și-a trecut în palmares un nou titlu de campion.

Sezonul actual, unul în care a fost folosit în doar șase partide, Vlad Chiricheș a ieșit în evidență prin mai multe erori pe faza defensivă, în special la meciul de campionat cu Oțelul Galați (0-2). Gigi Becali a declarat în mai multe rânduri că "se teme" atunci când fostul jucător de la Napoli sau Tottenham se află pe teren.

9,5 milioane de euro încasa FCSB în 2013, când îl vindea pe Vlad Chiricheș la Tottenham



