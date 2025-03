Printre altele, cel mai galonat antrenor român nu a ratat ocazia de a-l înțepa pe Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, care a decis să plece imediat după EURO 2024.

La scurt timp a apărut și replica lui Anghel Iordănescu, care consideră că actualul selecționer al României ar trebui să fie concentrat doar pe prezentul și viitorul ”tricolorilor”.

Basarab Panduru a comentat 'disputa' dintre Anghel Iordănescu și Mircea Lucescu

Fostul internațional român a mărturisit că nu înțelege miza acestui schimb de replici dintre cei doi mari antrenori, explicând că, totuși, este de partea lui Anghel Iordănescu.

"Nu facem de ceva timp încoace decât să analizăm ce spun Nea Puiu', Nea Mircea. Nu știu dacă avea rost să vorbești despre ce a fost, toți știm de ce ai venit și ce vrem să faci. De ce a fost toată lumea de acord ca Mircea Lucescu să fie la echipa națională. Noi credeam că este omul care poate să ne ducă la un Campionat Mondial. A venit grupa care este în favoarea noastră, excepțională. Și acum încep lucrurile astea. Nu știu de ce să mai vorbești despre ce a fost. Ție ți se pare normal să vorbești despre ce a fost?

Nu cred că are rost acum. Analiza asta am făcut-o toți atunci când a trebuit. Ce facem acum cu analiza asta? După Mondial, facem iar analiza pentru Euro? Ce a fost și cum a fost? Nu mai, gata, a trecut! Ce facem? Noi suntem astăzi și vorbim de ieri, ce treabă acum cu ieri? Să vedem ce facem astăzi, ce facem mâine, ce facem poimâine. Cum facem ca să mergem la Mondial. Nu mai interesează pe nimeni ce s-a întâmplat la Euro, cum s-a întâmplat. A fost un context, s-au făcut lucrurile în așa fel, gata, s-a terminat.

De ce nu ai schimbat (n.r. echipa de start) dacă lucrurile nu au fost bune? Când puteai să schimbi? O luăm de-a-ndoaselea? Puteai să schimbi în preliminariile pentru Mondial? În Liga Națiunilor puteai să faci ceva, să debutezi jucători, să îi știi pe toți. Începeai preliminariile așa cum doreai. Dacă luai echipa și aveai primul meci din preliminarii la o lună era altceva, dar ai avut o perioadă de câte luni?

Ai putut să faci ce vrei și pentru că adversarul ți-a permis. Să pregătești echipa pentru preliminariile Campionatului Mondial. De asta spun. Nu cred că are niciun rost să ne întoarcem la European. Ai avut 6 meciuri în Liga Națiunilor cu adversari sub tine. Ce rost are să ne întoarcem? Nu văd logica", a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.