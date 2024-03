Basarab Panduru a pus 'tunurile' pe un jucător de la Farul: "Face pe Alibec, dar nu e"

Victoria campioanei a venit în urma "dublei" lui Louis Munteanu (23', 55'). Golul de onoare al echipei antrenate de Cristiano Bergodi a fost reuşit de Albion Rrahmani (85' - penalty).

Fostul internațional Basarab Panduru a analizat evoluția lui Ionuț Cojocaru, atacantul Farului Constanța, concluzionând că acesta a împrumutat un pic din "alintul" starului naționalei.

Cojocaru a început titular meciul cu Rapid, însă a fost înlocuit în minutul 75 cu Luca Andronache.

Cojocaru, 'taxat' de Panduru

"Nimic nu îl recomanda (n.r. - pe Ionuț Cojocaru să joace titular la Farul în fața lui Budescu sau al lui Rivaldinho). Dar Rivaldinho? Ce e Rivaldinho? Cojocaru este un Rivaldinho de România.

În opinia mea, Rivaldinho nu ar putea să joace la nicio echipă campioană în viaţa lui.

Dacă mă întrebi de Cojocaru, nu sunt de acord de tine. Dacă mă întrebi de primul 11, nu mi-a plăcut primul 11 făcut de Farul. Nu am treabă dacă Farul pierdea sau câştiga! Dacă joacă cu Andronache, cu Cojocaru...

La 2-1, dacă tot te gândeşti că dacă baţi ai şanse, îl bagi pe Andronache. Apoi, în minutul 89, îi bagi pe Stoian şi Dănuleasa. Asta face Regele. Nu poţi să compari. Mai erau 10-12 minute.

Cojocaru are nişte lucruri bune. Are şi nişte lucruri pe care le-am văzut şi nu sunt...Mi se pare că face pe Alibec, dar e Cojocaru. Aşa mi se pare. Aşa se vede. Asta ţi-am spus. Văzându-l am spus că face pe Alibec. Nu ştiu dacă îi place păpica, nu vreau să vorbesc fără să şttiu. Are ceva calitate. Face pe Alibec. El e Alibec în teren. El e tipul de jucător român care face exact ce nu trebuie", spus Basarab Panduru, potrivit Orangesport.

Cotat la 50.000 de euro, Ionuț Cojocaru a adunat șase meciuri în tricoul Farului Constanța în acest sezon, fără a reuși să marcheze.