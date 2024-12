Gabi Balint (61 de ani) e printre analiștii TV din România cu un discurs echilibrat, ancorat în realitate. Foarte rar s-a întâmplat ca fostul internațional să vină cu laude excesive sau să catalogheze vreun jucător din campionatul nostru intern drept „out of this world“ (n.r. – de pe altă lume), cum a făcut colegul său de platou, Ilie Dumitrescu, cu... Aurelian Chițu!

Prezent acum în studioul Digi Sport, Gabi Balint a vorbit despre „pariul“ său fotbalistic pentru anul care urmează. Și, în mod surprinzător, Balint l-a nominalizat pe Ianis Hagi, deși acesta tocmai a fost exclus, din nou, din lotul lui Rangers și a căzut în dizgrația clubului, după cum sport.ro a explicat aici.

În ciuda acestei situații, care se poate rezolva însă în această iarnă dacă Ianis va prinde un transfer la Genoa de pildă, fiul lui Gheorghe Hagi se bucură de încrederea lui Balint.

„Ianis Hagi. Pariul meu. Am mare încredere că el își va găsi o echipă unde va da randamentul cel mai bun de până acum. Și categoric și la echipa națională. Să vedem dacă mă înșel...“, a declarat fostul internațional.

În acest sezon, Ianis Hagi a adunat zece meciuri, un gol și trei pase decisive, la Rangers, cu precizarea că a început să joace la prima echipă destul de târziu, abia din octombrie. În campania din Liga Națiunilor, el a avut șase apariții sub tricolor, oferind două pase de gol.