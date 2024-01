"Anxietate, depresie, luam pastile". Momentul de cumpănă din viața lui Alexandru Chipciu

La scurt timp după plecarea de la FCSB, pe când se afla la Anderlecht, fotbalistul de 34 de ani a trecut printr-o perioadă dificilă, cauzată de moartea tatălui său.

"Am avut nişte probleme după ce a murit tata. Anixetate, depresie. Luam pastile, dormeam pe teren, nu puteam să mă mişc.

Tata a murit în 2017, în decembrie. Au început cam după vreo 6-7 luni problemele astea. N-am vorbit cu nimeni. Eu am rămas singurul bărbat din toată familia mea. Gândurile le-am interiorizat în continuu. S-a acumulat starea asta şi la un meci de Cupă mi s-a făcut rău pe teren. Toată partea îmi amorţea. Era un atac de panică, ăla a fost momentul când a declanşat.

Am apelat şi la psiholog. Luam pastile, care îţi calmează stările, m-a ajutat mai mult să vorbesc cu psihologii. Au fost multe care m-au ajutat, pentru problemele astea mi se pare ok să mergi la psiholog. Altfel nu ştiu cum ai putea să scapi", a povestit Alex Chipciu, potrivit Orange Sport.

De nu a refuzat mutarea la FCSB

Fost jucător important al grupării roș-albastre, internaționalul român a dezvăluit că în vara lui 2023 a fost pe punctul de a reveni la FCSB, însă a hotărât că este mai bine să rămână la Cluj, pentru familia sa.

"Atunci când jucam la FCSB nu îmi trecea prin cap că o să mai joc în altă parte, în România. Mă gândeam cu soția că am jucat numai în orașe frumoase, am fost privilegiat. Am o poveste de la Praga, prin 2015, am fost în vacanța. Mă gândeam cum ar fi să joc acolo, stadionul e aproape de centru, cu un parc frumos. Cumva și culorile erau la fel. Și am ajuns, nu știu dacă a lucrat și subconștienul. Mă simt bine aici, Clujul a progresat, fetele nu mai vor să plece, nici soția.

Am fost foarte aproape de o revenire în București. Într-o seară am zis că e gata, că mă întorc cu siguranță. Eram prin vacanță și vorbisem cu MM, eram convins că o să mă întorc. Apoi punând în balanță toate lucrurile, familia, școli, grădinițe... eram cam greu, era cam din scurt. Am zis că e mai bine să continui aici. Dar aveam motivația de a te lupta acolo sus. La vârsta mea nu se mai pune problema de bani.

Dar vreau să subliniez că varianta de a rămâne la Cluj nu a fost așa... hai că rămân și eu pe aici. Mă simt bine, nu mă gândeam ca la vârsta asta să mai am energie și entuziasm. Și când am venit la CFR Cluj, exista posibilitatea să mă duc în Turcia, dar nu voiam ca fetele să rămână în țară, iar eu să stau singur pe acolo. Am ales să rămân acasă și, chiar dacă fotbalistic nu a fost chiar cum îmi doream, faptul că m-am câștigat pe mine e mai important decât toți banii și performanța", a declarat jucătorul, în cadrul emisiunii Arena SPORT.RO.



Alex Chipciu, la Arena SPORT.RO (21.12.2023) pe www.sport.ro