Antrenorul a fost vehiculat și ca posibil înlocuitor pentru Ioan Ovidiu Sabău la Universitatea Cluj, însă Toni Petrea a fost ales. După luni bune de inactivitate, Andrei Prepeliță poate reveni pe banca tehnică a unei grupări din Liga 2.

Din informațiile www.sport.ro, atât Andrei Prepeliță cât și Jean Vlădoiu, plecat și el de la FC Argeș, negociază cu Concordia Chiajna, grupare care are ca obiectiv promovarea. Cei doi s-au întâlnit cu conducerea ilfoveană în weekend-ul recent încheiat pentru a negocia mutarea.

Chiajna a negociat și cu Erik Lincar, ultima dată la U Cluj, care mai are oferte și de la Gloria Buzău și FC Argeș, grupare care a retrogradat recent.

Andrei Prepeliță, suspendat patru etape de FRF

Andrei Prepeliță a fost sancționat în iarnă de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal cu o amendă în valoare de 6.800 de lei și patru etape de suspendare, pentru a antrenat deși nu avea licența PRO. Nici FC Argeș, unde a antrenat Prepeliță nu a scăpat, clubul fiind sancționat cu suma de 25.000 de lei.

Fostul antrenor de la FC Argeș a precizat că a primit oferte de când a părăsit postul de la Pitești și că se pregătea să revină pe banca tehnică din această perioadă de iarnă. Însă, suspendarea primită de FRF i-a dat planurile peste cap lui Prepeliță.

„Au fost discuții în perioada asta? Am avut discuții, da, de când am încheiat contractul cu FC Argeș. Dar, am spus că în iarnă va fi un moment prielnic să preiau o echipă, pentru că ai ceva timp să pregătești echipa.

Poți să mai aduci jucători, fiind fereastra asta de transferuri, doar că la finalul anului a venit și acea suspendare de patru etape și, din păcate, s-au împotmolit, să spun așa, negocierile.

Mi se pare corect, și eu dacă aș fi președinte la un club... Să iei un antrenor cu o suspendare și cu patru etape...”, a spus Andrei Prepeliță la Ora Exactă în Sport.