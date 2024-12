Dinamo – Rapid a pus față în față două echipe preocupate să nu piardă, în primul rând. Iar când un astfel de meci, cu o asemenea abordare, vine și pe final de an, cu niște jucători epuizați, fizic și mental, atunci „succesul“ e garantat. Probabil, de aceea, derby-ul a fost o partidă foarte slabă, plictisitoare, descrisă ca la carte de Florin Bătrânu, după cum sport.ro a arătat aici.

Dacă cei mai mulți jucători, analiști și comentatori au fost de părere că remiza albă de pe Arena Națională a fost cel mai potrivit scor pentru ce s-a jucat, în schimb, Ioan Andone a fost de altă părere. În dialog cu gsp.ro, fostul antrenor și jucător al lui Dinamo a insistat că trupa pregătită de Kopic ar fi meritat să ia toate punctele.

„Meciul a avut intensitate, a avut ritm, le-a lipsit golul. Cine ar fi înscris prima putea câștiga clar meciul! Per ansamblu, Dinamo a fost mai bună! Rapid a avut prima repriză bună, a început mai bine, a avut bară, a avut ocazii, după care Dinamo a echilibrat și a condus meciul. Cred că o victorie a lui Dinamo era corectă! Mi-ar fi convenit să câștige Dinamo, recunosc. Dinamo are un antrenor fantastic, e o echipă omogenă, are relații de joc foarte bune, au construcție bună. Încet, încet, vârfurile echipei au început să se vadă și asta i se datorează antrenorului, în primul rând“, a spus Ando.