"A fost destul de trist să plec". Mărturisirea lui Joonas Tamm după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB

Fundașul din Estonia a fost unul dintre jucătorii de bază de la FCSB, însă Gigi Becali nu a fost convins de evoluțiile fotbalistului și nu i-a mai prelungit înțelegerea, deși Elias Charalambous și-ar mai fi dorit să rămână.

Într-un interviu acordat pentru o publicație din țara natală, Joonas Tamm a mărturisit că i-a părut rău că a plecat din România.

"A fost destul de trist să plec, pentru că atitudinea fanilor față de mine a fost foarte bună.

Antrenorul și directorul sportiv au vrut să rămân. Dar proprietarul decide. Și acum l-a adus pe internaționalul român Vlad Chiricheș, din Serie A. Are viziunea lui și nu poate spune nimeni nimic.

Nu cred că a avut ceva direct împotriva mea. Aveam alte planuri pentru anul următor.

Am jucat în toate meciurile. Probabil că am avut cele mai multe minute jucate dintre titulari. Nu putea avea nimic împotriva mea, altfel nu aș fi jucat. Dar asta e tot.

A fost o experiență unică. Sunt fericit că am avut un astfel de club în cariera mea. Bucureștiul este un oraș mare, dar, oriunde m-am dus, am fost recunoscut peste tot și asta a fost foarte tare", a spus fundașul, potrivit soccernet.ee.

Reacția presei din Estonia după ce FCSB a renunțat la Joonas Tamm

Presa din Estonia a scris despre decizia celor de la FCSB și a reamintit că Joonas Tamm a fost desemnat cel mai bun fotbalist al țării în 2022.

"Gigi Becali, președintele lui FCSB, a confirmat că Joonas Tamm, membru al naționalei Estoniei, nu va continua la club și în sezonul următor.

Tamm a ajuns la FCSB în vara anului 2022 și a semnat un contract pe un an plus unul opțional. Asta înseamnă că un an era garantat, iar celălalt ar fi fost posibil doar cu acordul părților. Acum este sigur că această opțiune nu mai este valabilă.

Motivul lui Becali pentru faptul că nu îi prelungește contractul estonului este foarte simplu - Tamm nu este la un nivel foarte bun", a scris Postimees.