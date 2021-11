Zlatan, fiind Zlatan: "Nu ai tupeul să-mi faci așa ceva!". Reacție incredibilă după gestul nesportiv asupra lui Azpilicueta 

Spania și Suedia s-au întâlnit în ultimul meci din Grupa B de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Ibericii și-au adjudecat victoria, cu 1-0, grația golului marcat de Alvaro Morata în minutul 86, și locul la turneul final din Qatar.

Suedia era nevoită să câștige duelul cu naționala lui Luis Enrique pentru a fi prezentă direct la Campionatul Mondial, însă nordicii nu l-au putut învinge pe Unai Simon, așa că sunt nevoiți să treacă prin focurile barajului.

La o săptămână după meci, Zlatan Ibrahimovic a declarat că nu regretă gestul făcut asupra ibericului.

"Nu mi-e rușine să spun asta pentru că el a făcut ceva stupid înainte. A fost un lucru aiurea, dar aș proceda la fel ca să-l fac să înțeleagă: 'Nu faci așa ceva, la naiba!'. Nu ai tupeul să-mi faci așa ceva. Dar îți voi arăta ce se întâmplă dacă te pui cu mine", a declarat suedezul pentru The Guardian.

"Nu a fost un lucru frumos din partea mea, dar aș face la fel. Ăsta sunt eu. Nu mi-e rușine să recunosc", a adăugat starul de la AC Milan.

This is incredibly stupid and dangerous play by Zlatan Ibrahimovic on Cesar Azpilicueta ⚠️ pic.twitter.com/6GLAio55ss