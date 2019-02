"Vrrrruuuuuuuum, vrrrruuuuuuum!" :)) Mori de ras! Comentatorul a imitat sunetul unei motocicleta la un contraatac in Venezuela - Brazilia  

Nationala Under 20 a Venezuelei a castigat in campionatul sud-american Under 20 in fata Braziliei.

Venezuela a obtinut o victorie uriasa in ultima faza a grupelor din Sudamericano U20, 2-0 in fata Braziliei U20, si se afla pe primul loc in grupa dupa 2 partide cu 4 puncte! Castigatoarea grupei va castiga si competitia!

Jan Hurtado a fost eroul Venezuelei, reusind sa inscrie de 2 ori. Jucatorul cumparat deja de Real Madrid, Rodrygo, a fost eliminat in minutul 90 cand soarta meciului era deja stabilita!



Comentatorul Emiliano Lentini a facut show la microfon - la un contraatac al Venezuelei la care Hurtado a trecut de 2 adversari, comentatorul a inceput sa imite sunetul unei motociclete!!!