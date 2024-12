Viața la ruși, infernală: „După o săptămână, voiam să mă întorc în România!“

Prezent la emisiunea „Suflet de rapidist“, moderată pentru Fanatik de Robert Niță, Adrian Iencsi (foto sus, 49 de ani) a povestit că a ezitat mult, când s-a ivit ocazia de a semna cu Spartak Moscova, unde a ajuns în 2004.

Această formație a devenit prima din străinătate din CV-ul fostului internațional. Adaptarea n-a fost însă ușoară și Iencsi, un tip foarte deschis, a recunoscut că, la început, viața din Rusia i s-a părut imposibilă!

„Eu am plecat la Spartak Moscova. Dar a fost o conjunctură în care chiar nu-mi doream să plec. Născuse soția mea pe 12 ianuarie 2004. Eu pe 23 februarie, am semnat contractul cu Spartak Moscova. Normal că n-am plecat la orice echipă, am plecat la o echipă foarte puternică, Spartak Moscova, dintr-un campionat foarte puternic. Cumva, m-am obișnuit în timp. După o săptămână însă, voiam să mă întorc, dar domnul Giovanni Becali m-a convins să rămân acolo. Și bine a făcut, pentru că a avut foarte mare dreptate. Am stat și am petrecut trei ani la Moscova. Trei ani în care am căpătat o experiență foarte mare. Am avut o echipă foarte bună. Toți jucătorii luați la club erau titulari la echipele lor naționale. Spartak Moscova rămâne în mintea mea un club foarte frumos, foarte puternic și care m-a ajutat foarte mult în viață. Nu e ușor să trăiești trei ani în Rusia. E o țară foarte mare, iar deplasările erau foarte lungi. Spartak Moscova e cea mai iubită echipă din Rusia“, a povestit Adrian Iencsi, fost căpitan al Rapidului care a adunat 30 de selecții și în echipa națională a României.