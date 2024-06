Iencsi este de părere că Ianis Hagi este un exemplu pentru jucătorii tineri și că are mentalitatea necesară pentru a insufla în vestiarul naționalei mentalitatea de învingător cu care a fost crescut.

"Unde s-a aprins, așa, o mică flacără, este ceea ce a făcut naționala de tineret, cu Mirel Rădoi, în Italia. E, acolo a fost ceva. Ei acolo au dat un exemplu, au făcut niște rezultate... au avut rezultate foarte bune, dar jocul lor și fel în are erau uniți și cum cântau la final de partidă.

Eu cred că generația asta actuală și mai ales prin, pentru că eu întotdeauna l-am apreciat pe copilul ăsta, pe Ianis Hagi, eu consider că el chiar e un exemplu prin felul în care a fost crescut, educat. Creșterea pe care o are, mentalitatea pe care o are, modul lui de a gândi și tot ceea ce face în teren, felul cum vorbește, e ceva incredibil. Eu cred că este un lider și un model pentru generația care urmează. Ar trebui să avem grijă de astfel de oameni.

Întrebat dacă liderul naționalei poate face diferența intrând de pe banca de rezerve, Adrian Iencsi a spus: "Sigur că da. Gândiți-vă și nea Puiu, la echipa națională, să ne gândim ce bancă avea. El a făcut lucrul acesta, de fiecare dată când a intrat de pe banca de rezerve a făcut diferența și a marcat goluri importante", a spus Adrian Iencsi, în cadrul emisiunii Emoții Europene.

Ajuns la 27 de ani, Ianis Hagi a adunat 34 de meciuri în tricoul naționalei, reușind să marcheze cinci goluri.

În ultimul sezon, mijlocașul ofensiv a îmbrăcat tricoul lui Deportivo Alaves în ultimul sezon, fiind împrumutat de la Rangers pentru un sezon.

Programul României la Campionatul European 2024 în grupe

România va debuta la Euro 2024 pe 17 iunie, împotriva naționalei Ucrainei, într-un meci programat pe stadionul din Munchen, de la ora 16:00.

17 iunie, ora 16:00: România - Ucraina (Munchen)

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)

