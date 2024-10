Naționala are nouă meciuri consecutive fără înfrângere, sub conducerea lui Ilian Iliev, și mai are trei partide de jucat în acest an, iar dacă reușește să rămână neînvinsă ar seta un record istoric, după jumătate de secol.

În perioada iunie 1972 - martie 1973, Bulgaria a bifat nouă victorii și trei rezultate de egalitate, iar în prezent are două victorii și șapte remize.

După trei partide din grupa 3 a Ligii C din Nations League, Bulgaria se află pe locul doi, la egalitate de puncte cu Belarus, cinci, urmată de Irlanda de Nord, cu patru puncte și Luxemburg, cu un punct.

Ultimele nouă partide ale Bulgariei

octombrie 2024: Bulgaria - Luxemburg 0-0

septembrie 2024: Bulgaria - Irlanda de Nord 1-0

septembrie 2024: Belarus - Bulgaria 0-0

iunie 2024: Slovenia - Bulgaria 1-1

iunie 2024: România - Bulgaria 0-0

martie 2024: Azerbaijan - Bulgaria 1-1

martie 2024: Bulgaria - Tanzania 1-0

noiembrie 2023: Serbia - Bulgaria 2-2

noiembrie 2023: Bulgaria - Ungaria 2-2