Celebrul scriitor norvegian Jo Nesbo a vândut peste 50 de milioane de copii ale cărților sale la nivel mondial și lucrările sale sunt traduse în peste 50 de limbi.



A debutat pentru Molde în Eliteserien

Printre premiile primite de acesta se află "Edgar Award", "Duncan Lawrie International Dagger", "Glass Key Award", "Norwegian Booksellers' Prize for Best Novel", "Finnish Academy of Crime Writers' Special Commendation" sau "Peer Gynt Prize".

Dar puțină lume știe că Nesbo a fost un fotbalist talentat, care chiar a debutat pentru Molde în Eliteserien, prima ligă de fotbal din Norvegia, la vârsta de doar 17 ani, și a jucat câteva sezoane pentru MFK.



"Am jucat pentru Molde, dar visam să ajung într-o zi în Premier League, la Tottenham Hotspur. Nu am putut să-mi îndeplinesc visul sau măcar să lupt pentru el, pentru am avut parte de o catrastrofă: mi-am rupt ligamentele la ambii genunchi și am fost nevoit să abandonez fotbalul. Nu am avut încotro și a trebuit să găsesc alt mod de a-mi câștiga traiul. Cum notele nu erau prea bune, m-am înscris în armată și am fost trimis timp de trei ani la o unitate în nordul țării.



Acolo mi-am descoperit dragostea pentru citit și scris. Așa am ajuns să scriu melodii pentru o trupă rock și să încerc să scriu, deși am lucrat ca jurnalist și finanțist. Am optat pentru un roman polițist, în loc de subiecte ca drogurile sau sexul, care sunt la modă, pentru că le citeam înainte de meciuri, mi se păreau antrenante și relaxante, în același timp. Faptul că am făcut fotbal de performanță mă ajută acum să am un nivel de energie ridicat, să fiu o persoană adaptabilă și să trec mai ușor peste diversele provocări întâlnite", a mărturisit Joe Nesbo.



Nesbo, scriitor prolific și star rock

Jon "Jo" Nesbo (64 de ani) este născut la Oslo și a crescut în Molde. El este cunoscut ca scriitor, muzician și reporter. Este chitarist și vocalist în trupa de punk rock "Di Derre" ("Acești băieți") și a lucrat ca jurnalist freelencer pentru mai multe publicații norvegiene. Dar faima mondială și-a construit-o ca autor de romane polițiste, din seriile Harry Hole și Olav Johansen.



Cele mai cunoscute cărți ale sale sunt "The Bat", "Headhunters" (adaptat pentru un film cu Aksel Hennie, Nikolaj Coster-Waldau și Synnove Macody Lund), "The Snowman" (adaptat pentru un film cu Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer și J.K. Simmons,), "Midnight Sun" (adaptat pentru filmul "The Hanging Sun", cu Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Peter Mullan și Charles Dance), "Blood on Snow", "More Blood on the Water" și "The Jealousy Man"(adaptat pentru filmul "Killer Heat", cu Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley și Richard Madden). De asemenea, acesta a fost scenarist și pentru serialele tv "Deadline Torp" (2005), "Occupied" (2015-2020) și "So Long, Marianne" (2024).



Foto - Getty Images