Scorul a fost deschis de Erling Haaland, în minutul 9, care a reușit să-l păcălească pe Gabriel Jesus și să marcheze. În urma acestei reușite, atacantul norvegian a ajuns la 100 de goluri pentru Manchester City în 105 partide.

100 - Erling Haaland has scored his 100th goal for Manchester City in all competitions, needing just 105 appearances to hit the landmark. Freakish. pic.twitter.com/3iP5JNDgWn