Atacantul Henrique Dourado a fost suspendat un an şi amendat cu 29.000 de euro pentru că l-a doborât pe arbitru la un meci din prima ligă chineză, informează AFP.

Legitimat la Henan Songshan Longmen, fotbalistul l-a doborât pe arbitru izbindu-se de el, în minutul 16 al meciului cu Wuhan Yangtze River, disputat duminică, scor 2-2. Gestul a părut să fie deliberat, notează news.ro.

Jucătorul în vârstă de 32 de ani a fost eliminat imediat. În momentul eliminării, echipa sa era condusă cu 2-0.

Henrique Dourado, în vârstă de 32 de ani, a bifat aproape toate forțele fotbalistice ale Braziliei: atacantul a evoluat la Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense și Flamengo. În Europa, el a jucat pentru portughezii de la Vitoria Guimaraes.

A moment of madness for Henan Songshan Longmen player Henrique Dourado this evening against Wuhan Yangtze River. With his side 0-2 down, Dourado barges into the back of referee Ma Ning. Intentional or not, the player will most likely face disciplinary action from the CFA. pic.twitter.com/19h8uSfgAe