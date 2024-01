Un campion mondial cu Germania și-a anunțat retragerea din fotbal la doar 31 de ani

Durm, fundaș dreapta care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Borussiei Dortmund, a decis să se retragă după o ultimă experiență în liga a doua germană, la Kaiserslautern.

"Am venit la acest club acum un an și jumătate cu obiectivul de a-mi încheia cariera cu succes. Din nefericire, din vară m-am luptat constant cu accidentări și probleme de sănătate", și-a explicat decizia Durm, care și-a reziliat prematur contractul cu Kaiserslautern.

Durm a strâns șapte meciuri la naționala Germaniei și a făcut parte din lotul lui Joachim Low la Cupa Mondială din 2014, când țara sa a câștigat trofeul după o finală contra Argentinei, scor 1-0.

Fundașul dreapta mai are în palmares trei trofee cu Borussia Dortmund - o Cupă a Germaniei și două Supercupe - dar și Europa League cu Eintracht Frankfurt, în 2022.

