UEFA reprimește echipe din Rusia în competițiile europene! Explicația forului de la Nyon

După izbucnirea războiului din Ucraina, în februarie 2022, UEFA a interzis participarea naționalelor sau echipelor de club din Rusia în competițiile europene. La mai bine de un an și jumătate, forul de la Nyon modifică parțial suspendarea.

Echipele U17 ale naționalei Rusiei, atât cele de băieți, cât și cele de fete, vor fi reprimite în competițiile organizate de UEFA, însă meciurile se vor disputa fără afișarea drapelului Rusiei, fără imn, fără echipamentul obișnuit de joc al naționalei și nu pe teritoriul Rusiei.

Într-un comunicat, UEFA precizează: "Am fost primul for sportiv care a reacționat după izbucnirea războiului, în februarie 2022. Toate echipele din Rusia au fost suspendate din competiții, finala Champions League programată la Sankt Petersburg și Supercupa Europei de la Kazan au fost mutate, iar contractul de sponsorizare cu Gazprom a fost anulat".

Forul de la Nyon a explicat ulterior motivul pentru care a decis să le permită naționalelor U17 să joace din nou în competițiile UEFA: "Suntem conștienți că nu trebuie pedepsiți copiii pentru acțiunile de care sunt responsabili exclusiv adulții și suntem ferm convinși că fotbalul nu trebuie să înceteze să ofere mesaje de pace și speranță. Este deosebit de supărător că, pe parcursul acestui conflict de durată, o generație de minori este privată de dreptul de a concura în fotbalul internațional. Din acest motiv, Comitetul Executiv al UEFA a decis ca echipele rusești formate din jucători minori să fie reprimite în competiții pe parcursul acestui sezon".

