Chelsea a ajuns la un acord pentru achiziționarea lui Naomi Girma.



Transferul lui Girma bate recordul lui Kundananji

Presa britanică scrie că jucătoarea americană va ajunge la clubul londonez pentru o sumă record de transfer, care va fi mai mare decât cei 810.000 de euro (685.000 de lire sterline) plătiți de Bay FC San Jose lui Madrid CFF pentru internaționala zambiană Racheal Kundananji, în februarie 2024. La Chelsea FC Women ea va fi colegă cu conaționalele Mia Fishel și Catarina Macario, ultima fiindu-i coechipieră și la Stanford Cardinal.



Girma se afla și pe lista de transferuri a clubului Olympique Lyon, dar Chelsea a fost de acord cu suma de transfer, după ce Kadeisha Buchanan s-a accidentat grav. Acesta nu este primul transfer important al londonezelor în perioada de mercato din iarnă, pentru că Mayra Ramirez (Columbia / Levante) a costat 510.000 de euro (430.000 de lire sterline), în ianuarie 2024.



Girma este campioană olimpică la Paris 2024

Naomi Haile Girma (24 de ani / 168 cm) este născută la San Jose (California) și s-a format la Central Valley Crossfire (2010-2017), Pioneer HS Mustangs (2015-2018), De Anza Force (2016-2018), California Thorns FC (2016-2018) și Stanford Cardinal (Stanford University / 2018-2021). La nivel de seniori a evoluat pentru San Diego Wave (2022-2025).



Are 44 de selecții și 2 goluri pentru naționala SUA (2022-2024), iar în palmares are medalia de aur la Jocurile Olimpice (2024), CONCACAF Women's Championship (2022), CONCACAF W Gold Cup (2024), SheBelieves Cup (2023, 2024), CONCACAF Women's U20 Championship (2020), CONCACAF Women's U17 Championship (2016), NWSL Shield (2023), NWSL Challenge Cup (2024), Women's College Cup (2019), dar și distincțiile individuale US Soccer Player of the Year (2023), US Soccer Young Female Player of the Year (2020), CONCACAF W Championship Best XI (2022), NWSL Defender of the Year (2022, 2023) sau IFFHS Women's World Team (2024).



Foto - Getty Images