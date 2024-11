Zilele trecute, fostul antrenor de la Poli Iași dezvăluia că a fost invitat de Ruben Amorim pentru a face parte din staff-ul tehnic al lui Manchester United, însă a refuzat, deoarece își dorește să activeze ca antrenor principal.

Tony da Silva, ”vizită de lucru” la Manchester United și PSG

Totuși, tehnicianul portughez va ajunge în cele din urmă la Manchester United, însă doar pentru trei zile, pentru a-l urmări la treabă pe Ruben Amorim, noul antrenor al ”Diavolilor”. De altfel, Tony da Silva a precizat că va merge într-o ”vizită de lucru” și la PSG, pentru a urmări antrenamentele lui Luis Enrique.

”Peste o săptămână mă duc la PSG, timp de 3 zile. Apoi, voi merge alte 3 zile la Manchester United să stau cu Ruben Amorim. Vedem ce se va întâmpla. Mă duc acolo să văd cum se muncește la cel mai înalt nivel, să observ alte idei. Am lucrat la echipa națională, în Liga 1 din România, dar în fotbal există o evoluție constantă.

Eu cu Ruben Amorim suntem foarte apropiați, am fost colegi la cursurile pentru licența UEFA Pro. Suntem antrenori din aceeași generație și am avut același parcurs. Singura diferență este că el a avut șansa să devină antrenor principal din prima, iar eu am început ca secund. Acum mergem fiecare pe drumul lui”, a spus Tony da Silva, conform Sport pe Surse.

Ruben Amorim, până în 2027 la Manchester United

Ruben Amorim a semnat un contract valabil până în 2027 cu gruparea de pe Old Trafford, după demiterea lui Erik ten Hag. Amorim s-a alăturat clubului începând cu 11 noiembrie.

