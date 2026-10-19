Cosmin Olăroiu (57 de ani) e un tehnician vulcanic dar, de când s-a dus în Orientul Mijlociu, în 2007, a învățat să-și cântărească foarte bine vorbele, într-o zonă a lumii în care toleranța pentru derapajele comportamentale e foarte mică.

Și, totuși, duminică, Oli a fost un car de nervi, la capătul meciului Ittihad Kalba – Al-Jazira, scor 2-2. Aici. contrar așteptărilor, gazdele au început incredibil de bine și au avut 2-0, după doar opt minute! A urmat o partidă fragmentată la maxim de fotbaliștii lui Ittihad Kalba, o echipă mică, de locul 11 din 14, într-o încercare de conservare a avantajului de pe tabelă.

În ciuda antijocului practicat de gazde, Al-Jazira a smuls, totuși, un punct, după golurile înscrise de Malcom (22) și de Vinicius Melo (81). Grație acestui punct, echipa lui Olăroiu a rămas pe primul loc, la un punct de urmăritoarele Shabab Al-Ahli, Al-Wasl și Al-Ain.

Revenirea echipei pe tabelă și rămânerea pe locul 1 nu l-au încălzit însă pe Cosmin Olăroiu. Acesta a acordat un interviu exploziv, în care a acuzat vehement antijocul pe care foarte multe echipe mici îl practică, în Emirate.

Din ce motiv a fost acest start de meci atât de slab? Ați luat cele două goluri, în minutele 2 și 8...

Cosmin Olăroiu: Cred că am avut un black-out, în primele zece minute. Rezultatul final reflectă începutul nostru prost de joc. Am intrat cu o atitudine foarte proastă, cu un aer de superioritate, care ne-a făcut să plătim un preț destul de mare. A trebuit să alergăm 80 de minute, sau câte erau după, ca să recuperăm ce am pierdut în primele zece minute. Am făcut greșeli foarte multe, ne-am și clătinat puțin, după primirea celor două goluri. Dar, ușor ușor, ne-am revenit, am început să controlăm mai mult jocul, am înscris. Pe urma, cred eu, a fost un penalty clar pentru noi. Dar cum toate deciziile VAR de până acum au fost împotriva noastră... Dar, ce vreau să spun cu părere de rău: n-ar trebui să ajungă să se joace așa!

La ce vă referiți?

Un meci ca ăsta n-ar trebui să se repete. N-ai cum să cazi de 30 de ori pe parcursul unui meci! Și arbitrul să nu facă nimic! Cred că, în acest meci, timpul efectiv de joc a fost de 20 și ceva de minute! Nu vreau să caut o scuză pentru prestația noastră din debutul partidei. Eu n-aveam nicio problemă și dacă am fi pierdut meciul ăsta. Dar să jucăm fotbal! Noi, astăzi, n-am jucat fotbal. S-a jucat așa: 30 de secunde, pauză două minute. 20 de secunde, pauză cinci minute. Ca să aduci lumea pe stadion, ca să crești nivelul de joc, fotbalul trebuie să se joace. Acum, în acest meci, nu s-a jucat. Din păcate, nu s-a jucat. Ei (n.r. – arbitrii) trebuie să fie atenți să fie cursivitate în joc. Important e să ai fluiditate, continuitate în joc. Ceea ce acum nu s-a întâmplat.

Haideți să vorbim despre lucrurile pozitive care au existat. Al-Jazira e, în continuare, pe primul loc, a revenit, astăzi, de la 2-0 și a obținut un egal. Cum vedeți aspectele pozitive ale jocului?

Mă bucur! (zâmbește). Vreau să-mi dai și mie pozitivitatea ăsta. Eu n-am văzut lucruri pozitive. Chiar n-am văzut lucruri pozitive. Dimpotrivă! Am văzut o scădere de randament la foarte mulți jucători. Concentrarea, atitudinea și spiritul nostru au fost la un nivel foarte bun și, astăzi, brusc, totul a scăzut foarte mult. Și asta mă îngrijorează.

În ultimele minute, echipa adversă a jucat în zece, după accidentarea unui fotbalist. Poate că fanii echipei Al-Jazira vor întreba de ce Cosmin Olăroiu n-a efectuat schimbările mai devreme?

Pentru că n-avem jucători de atac (n.r. – ușor exasperat). Și soluțiile ofensive de pe bancă, cele care erau, le-am folosit.

Mâine (n.r. – astăzi), e ultima zi în care mai pot fi legitimați jucători liberi de contract...

Nu mă gândesc la asta! Eu acum mă gândesc la următorul meci.