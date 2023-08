Tehnicianul lui Bari s-a lămurit rapid în privința lui Malcom Edjouma! De ce nu-l folosește pe francez

În ceea ce privește eforturile de întărire a echipei, Mignani a menționat: „Am adus un fundaș stânga, iar acum trebuie să găsim un înlocuitor pentru Menez și să vedem dacă unul dintre jucătorii noștri va pleca, dat fiind că are multe oferte pe masă. Nu întotdeauna putem realiza exact ceea ce ne dorim în perioada de mercato. Cred că aceasta este o regulă valabilă pentru toată lumea, poate că unii au o marjă mai mare de manevră, dar noi am fost întotdeauna atenți, iar până în acest moment cred că ceea ce am realizat are legătură și cu construirea unei baze pentru viitor”.

Cu privire la evoluția lui Edjouma în teren, Mignani a comentat: „În opinia mea, Edjouma este un mijlocaș ofensiv cu calități de infiltrare. A venit în echipă de curând și nu am vrut să-l arunc din primul minut într-un meci precum acesta, care s-a axat mai mult pe aspectele defensive și implică multe responsabilități în acest sens.

Când nu ai certitudinea că se poate adapta rapid, trebuie să întroduci jucătorul într-o poziție unde să poată contribui cu mai puține sarcini. Din punctul meu de vedere, intrarea lui a fost bună, cu mentalitatea potrivită. În ceea ce privește bariera lingvistică, l-am pus pe Scheidler alături de el și i-am spus să-l ghideze, astfel încât să poată juca într-un mod similar cu Sibilli și Nasti”, a spus Michele Mignani, potrivit tuttobari.com.

Despre Malcom Edjouma

Malcom Edjouma, născut pe 8 octombrie 1996, la Toulouse, îmbracă tricoul cu numărul 24 la SSC Bari.

Născut din tată camerunez şi mamă marocană, Edjouma a făcut primii paşi în fotbal la Paris Saint-Germain şi Toulouse. În 2018 a ajuns la Lorient, în liga a doua franceză, apoi a mai jucat la Red Star şi Chambly, înainte de a se transfera la FC Viitorul Constanţa.

În 2020 a semnat pentru Roeselare, dar clubul belgian a dat faliment şi Edjouma a revenit în România, la FC Botoşani, pentru care a marcat 4 goluri în 22 de partide. În februarie 2022 s-a transferat la FCSB, echipă la care a adunat 61 de partide, 14 goluri şi 4 pase decisive.