Suspendare drastică primită de Merih Demiral de la UEFA pentru gestul făcut în meciul cu Austria!

Fundașul naționalei Turciei, va fi suspendat pentru două meciuri din Campionatul European, potrivit informațiilor livrate de BILD, ratând astfel meciul din sferturile de finală cu Olanda de la Berlin (sâmbătă, ora 22:00) și o eventuală semifinală.

După marcarea golului doi din meciul cu Austria, Merih Demiral a sărbătorit reușita făcând un semn cu mâna, simbol al "Lupilor gri", o mișcare de extremă dreapta turcă.

Merih Demiral, suspendat două meciuri

Federația Turcă a declarat joi seară că nu are încă cunoștință de decizia UEFA, însă BILD susține că a aflat pedeapsa pe care o va primi Demiral: două meciuri pe bară.

Demiral nu a dat semne de regret gestul. Fundașul a declarat pentru BILD că "modul în care am sărbătorit are legătură cu identitatea mea turcească. Am văzut oameni în stadion care făceau și ei acest gest."

Pe durata Campionatului European, mesajele politice sunt interzise - atât în tribune, cât și pe teren.

