România s-a întors în țară în cursul nopții de miercuri, după eliminarea de la EURO 2024. Chiar dacă o mulțime de români și-a anunțat prezența la aeroport pentru a-i întâmpina pe tricolori, FRF a făcut un apel către suporteri să nu vină. Totuși, fanii au fost așteptați la Mogoșoaia, acolo unde s-au deplasat într-un număr uriaș.

Delegația României ar fi trebuit să aterizeze la București în jurul orei 23:30, însă din cauza unei defecțiuni la aeronava care ar fi trebuit să îi aducă acasă pe jucătorii echipei naționale, zborul a fost amânat, iar tricolorii au sosit abia în jurul orei 00:45.

Răzvan Marin, copleșit de emoție în partida cu Slovacia, la penalti

Joi seară, Răzvan Marin și Radu Drăgușin au fost invitați în platoul Știrilor Pro TV, iar cei doi și-au spus trăirile. Răzvan Marin a rememorat cele mai intense momente de la EURO 2024, penaltiul din partida cu Slovacia. Presiunea a fost resimțită din plin de mijlocaș, dar după ce a marcat a fost o eliberare pentru el.

Marin l-a analizat pe portarul Slovaciei și știa că va sări în dreapta. Așa s-a întâmplat, iar momentul în care a înscris a fost o eliberare a emoțiilor.

”În acel moment, la acel penalti, am simțit o presiune enormă! Stăteam și mă gândeam că am în spate milioane de români și trebuia să dau gol. S-a văzut pe video că am respirat adânc, de două-trei ori, și apoi am șutat. Am analizat portarul advers, știam unde sare, știam unde aveam de gând să bat, decizia era luată.

Emoțiile au fost... e ceva greu de descris. Apoi, m-am descătușat, mă uitam în tribune și vedeam zeci de mii de suporteri”, a spus Răzvan Marin în platoul Știrilor Pro TV.

România, o victorie la EURO 2024, 3-0 cu Ucraina

România a părăsit EURO 2024 cu fruntea sus, după ce a fost învinsă de Olanda, scor 0-3, în optimile de finală ale competiției din Germania. În noiembrie 2023, România obținea accederea la turneul final din Germania după ce învingea Israel cu 2-1 în deplasare. Victoria cu Elveția 1-0 din ultima etapă a preliminariilor EURO 2024 le asigura tricolorilor prezența la European terminând pe primul loc preliminariile.

La EURO, în grupă, tricolorii au obținut o victorie, 3-0 cu Ucraina, un eșec, 0-2 cu Belgia, și o remiză, 1-1 cu Slovacia. Au câștigat grupa, dar în optimi au pierdut duelul cu Olanda, scor 0-3.