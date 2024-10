După un an de la teribila accidentare, atacantul este aproape de a reveni pe teren, în Arabia Saudită. Starul lui Al Hilal s-a accidentat la ligamentul încrucişat şi menisc pe 17 octombrie 2023, în timpul unui meci dintre Brazilia şi Uruguay.

Dezvăluirile emoționante ale lui Neymar

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, fotbalistul de 32 de ani a vorbit despre suferința pe care a trăit-o în această perioadă.

"Îmi amintesc (n.r. - momentul accidentării). Am simțit o durere enormă și am știut că este grav. Trăiam un moment minunat în viața mea. Nu mi-am imaginat niciodată că îl voi depăși pe Pele la numărul de goluri marcate pentru echipa națională a Braziliei. Urma să fie un an minunat și am sfârșit prin a mă accidenta.

Ceea ce îmi place cel mai mult în viață este să joc fotbal. Fiecare zi în care sunt plecat este o zi de suferință.

De fiecare dată când mă accidentez, mă întorc, dar nu mă întorc pe jumătate", a povestit brazilianul.