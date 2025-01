Venezia FC a anunțat oficial transferul fundașului Alessandro Marcandalli de la Genoa. Jucătorul italian în vârstă de 22 de ani se alătură echipei venețiene sub formă de împrumut până la finalul sezonului 2024/25.



Marcandalli, un produs al academiilor de tineret ale Atalanta și Giana Erminio, a acumulat o experiență importantă în Serie B și Serie C, evoluând pentru Pontedera și Reggiana. În acest sezon, a bifat două prezențe pentru prima echipă a lui Genoa.

Genoa l-a cedat pe Marcandalli la Venezia



"Am auzit mereu lucruri bune despre acest club și sunt mândru să fac parte din el. Anul trecut, când am jucat pe Penzo, am fost profund impresionat de atmosfera extraordinară de pe stadion.



Abia aștept să intru pe teren, să dau tot ce am mai bun și să trăiesc aceste emoții alături de fanii noștri", a spus Marcandalli după oficializarea transferului, potrivit TMW.



În sezonul 2022/23 Marcandalli a jucat pentru Pontedera, în Serie C, adunând 27 de prezențe și marcând un gol. În 2024 s-a transferat la Reggiana, în Serie B, unde a jucat 38 de meciuri, marcând un gol și oferind un assist. În acest sezon, a adunat două prezențe cu prima echipă a lui Genoa.