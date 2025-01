Genoa a realizat două transferuri importante pentru linia mediană, potrivit Primocanale, achiziționându-i pe Jean Onana de la Beșiktaș și pe Mikael Egill Ellertsson de la Venezia.



Onana, un mijlocaș central camerunez în vârstă de 23 de ani, este așteptat la Genova pentru a semna un contract sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare definitivă. Onana se remarcă prin calitățile sale fizice și tehnice, având experiență în campionatele din Portugalia (Leixões) și Franța (Lille, Lens și Bordeaux).



Cel de-al doilea transfer anunțat de clubul genovez este Mikael Egill Ellertsson, un mijlocaș islandez în vârstă de 20 de ani. Ellertsson va rămâne la Venezia sub formă de împrumut până la finalul sezonului, urmând a se alătura echipei lui Genoa în vara anului 2025. Transferul său a costat 3,5 milioane de euro.



Jean Onana, refuzat de Rapid



Jean Onana (25 ani) a fost in probe la Rapid in 2019, cand echipa din Giulesti evolua in Liga a 3-a, insa a fost refuzat.



"L-am avut pe Jean Onana în probe, iar noi l-am dat afară și acum joacă în prima ligă din Franța, la Lille. A jucat un meci în Liga 3, chiar cu Progresul în Giulești, pe un namol. Râdeau câțiva de el, ăsta nu știe să stea în picioare.



Eu le-am zis 'Băi, vedeți că e bine. Mie îmi place. E adus pe filiera mea.' Mai râdea și Pancu de el, da. Acum zice 'Nu, mie mi-a plăcut de el'. După ce a văzut că joacă la Lille. Dacă și-a plăcut, de ce nu l-ai ajutat?", spunea Florin Manea în 2020.