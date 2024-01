Selecţionata Coreei de Sud s-a calificat dramatic în sferturile de finală ale Cupei Asiei pe Naţiuni la fotbal, competiţie găzduită de Qatar, după ce a învins naţionala Arabiei Saudite cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare, marţi seara, pe Education City Stadium din Al-Rayyan, într-un meci în care scorul a fost egal, 1-1, atât după 90 de minute, cât şi după prelungiri.

Saudiţii, antrenaţi de Roberto Mancini, au marcat primii, prin Abdullah Hadi Radif (46), jucător intrat la pauză, dar Coreea de Sud a egalat in extremis, prin Gue-sung Cho (90+9).

''Şoimii verzi'' au avut două bare în prima repriză, notează Agerpres.

La loviturile de departajare, Sami Al-Najei şi Abdulrahman Ghareeb au ratat de la saudiţi (ambele au fost apărate de Hyeon-woo Jo), după ce primele două şuturi au fost transformate de Mohamed Kanno şi Saud Abdulhamid.

Jucătorii pregătiţi de Jurgen Klinsmann au fructificat toate loviturile de departajare executate, prin Heung-min Son, Young-gwon Kim, Gue-sung Cho şi Hee-chan Hwang.

În sferturile de finală, Coreea de Sud va înfrunta Australia, campioana din 2015, într-o reeditare a finalei câştigate cu 2-1 în faţa ''războinicilor'' Taegeuk.

Încă dinaintea eliminării Arabiei Saudite, legendarul fotbalist Yasser Al Qahtani (112 selecții și 42 de goluri) s-a dezlănţuit împotriva lui Roberto Mancini:

"Eu nu am văzut niciodată un antrenor atât de laş. Mancini este o persoană lipsită de respect, care nu merită să conducă această echipă.

Un adevărat lider trebuie să-şi protejeze oamenii, nu să-i acuze. Iar aceste acuzaţii sunt grave, pentru că aduc atingere patriotismului acestor jucători.

De ce să te foloseşti de declaraţii care datau deja de ceva timp? Dar este evident, Mancini vrea să plece şi încearcă să obţină o activare a clauzei sale de încetare a contractului.

Eu vreau să se deschidă o anchetă serioasă asupra acestei chestiuni, pentru lămurirea situaţiei".

Fostul selecţioner al "Squadrei Azzurra" a semnat un contract cu Federaţia din Arabia Saudită valabil până în 2027, cu un salariu anual net de 25 de milioane de dolari.

La loviturile de departajare din meciul cu Coreea de Sud, Mancini a plecat de pe stadion înainte de a se termina ”loteria” de la 11 metri!

