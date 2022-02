Roberto Carlos a semnat! Brazilianul revine după șase ani pe teren: "Am rămas fără cuvinte!"

În 2016, fundașul stânga punea punct carierei de fotbalist, după o ultimă experiență în India, la Delhi Dynamos. Acum, Roberto Carlos s-a alăturat unei echipe de amatori din Anglia, după ce a făcut obiectul unei licitații speciale pentru cluburile din Sunday League.

eBay și o organizație caritabilă au lansat o licitație la începutul acestui an, prin care toate cluburile din Sunday League erau invitate să cumpere bilete în valoare de 5 lire sterline pentru a avea șansa de a juca un meci cu celebrul Roberto Carlos. Toți banii vor fi donați organizației caritabile "Fotbal dincolo de frontiere", care se ocupă de tinerii din mediile defavorizate din întreaga lume.

Clubul câștigător a fost anunțat luni, iar numele acestuia este Bull In The Barne United, formație de amatori care evoluează în Shrewsbury & District Sunday Football League.

"Un prieten mi-a trimis un link al licitației și m-am gândit să particip pentru amuzament. Când am primit email-ul, am luat-o razna, să fiu sincer. Roberto Carlos este o legendă și unul dintre cei mai importanți jucători din istoria acestui sport.

Am rămas fără cuvinte când mi-am dat seama că se va întâmpla cu adevărat. Sperăm să joace cât mai multe minute, va fi o zi incredibilă. E o șansă pe care o întâlnești o dată în viață", a spus Ed Speller, managerul formației engleze, citat de Daily Star.

Roberto Carlos s-a arătat și el încântat de această provocare inedită: "Sunt entuziasmat să joc pentru Bull in The Barne în Shrewsbury, un omagiu pentru momentul din anii '90, când am fost foarte aproape să semnez cu Birmingham City. Am auzit că echipa a pierdut mulți jucători în acest sezon, așa că sper ca antrenamentul meu să fie suficient pentru a-i putea ajuta".

Roberto Carlos, fost jucător la Inter sau Real Madrid, a strâns 125 de meciuri la naționala Braziliei și a cucerit Cupa Mondială în 2002. În palmaresul fundașului stânga se regăsesc, printre alte, trei trofee Champions League și patru titluri în Spania.

Brazilianul ar urma să joace într-un singur meci la formație engleză, în această lună.

OFFICIAL! The Man, The Myth, The Legend will join Bull In The Barne United for one extraordinary game of football. Dare I say the best Sunday League transfer in history ????Welcome to Shrewsbury! Welcome to the Bull! #dreamtrasnfer #Transfers #transfernews #TransferWindow pic.twitter.com/dVwGSfJ5LQ