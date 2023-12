Record negativ egalat de Liverpool! Reacția surprinzătoare a lui Jurgen Klopp după egalul cu United

La meciul cu „diavolii roșii”, Liverpool a egalat un record negativ stabilit în urmă cu 20 de ani. Cormoranii au expediat c de șuturi spre poartă, fără a reuși să marcheze.

Ultima oară s-a întâmplat asta a fost în sezonul 2003/2004.

34 - Liverpool had 34 shots against Man Utd, their most on record (from 2003-04) in a Premier League game without scoring, and the most by any side without a goal in the competition since Man Utd's 38 v Burnley in October 2016. Wasteful. pic.twitter.com/v5wHYKfK03