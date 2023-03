Reacția omului care l-a adus pe Compagno în România, după ce atacantul a fost convocat la națională: „Wow, stai puțin!”

MM Stoica a anunțat că Andrea Compagno a fost convocat în lotul lărgit al Italiei, iar vestea l-a luat prin surprindere inclusiv pe omul care l-a adus în România.

Alessandro Pezzoli, angentul care l-a adus pe Andrea Compagno în România, în 2020, a dezvăluit cum a ajuns atacantul la FCU Craiova (care activa atunci în liga secundă), deși a fost dorit și de Petrolul Ploiești.

„Wow, stai puțin, nu auzi în vocea mea? Încă am emoții. Știam că e urmărit de staff-ul naționalei. Sunt foarte, foarte emoționat. E un lucru imens pentru Andrea, pentru FCSB și pentru tot fotbalul din România.

Pezzoli: „Am crezut mult în Andrea!”

Andrea a fost descoperit de partenerul meu de la Fisher Sport, Fabio Dall’Ara, în San Marino. L-a văzut de multe ori. Ne-am gândit că un transfer în România i-ar lansa cariera la nivel înalt. Am vrut ca Andrea să facă pasul următor în carieră. Așa lucrăm, noi alegem jucătorii alături de care lucrăm. Trebuie să credem într-un jucător ca să semnăm cu el, trebuie să credem în calitatea lui tehnică și umană. Este esențial să îi cunoaștem și ca oameni, nu doar ca jucători.

Da, cu un an înainte să ajungă la Craiova. Petrolul i-a oferit un contract, dar am hotărât că nu e varianta cea mai bună. Apoi, a venit mutarea la FC Universitatea. Am crezut mult în Andrea, încă de la început. Am știut încă din prima zi în care a fost jucătorul Craiovei că va ajunge cel mai bun atacant din România. Mititelu, cu care am o relație de prietenie de mulți ani, a văzut imediat că Andrea va fi un mare jucător la echipa lui”, a spus Alessandro Pezzoli, potrivit Playsport.

Compagno (26 ani, 1,94 metri) a jucat la clubul patronat de Adrian Mititelu din iulie 2020 până în august 2022, când a semnat cu FSCSB.

1.5 milioane de euro a plătit Becali pe atacantul italian.

Andrea Compagno şi-a început cariera la Catania, după care a mai jucat la Due Torri, Pinerolo, Torino, Argentina, Borgosesia, Nuorese şi Tre Fiori (San Marino), de la care a ajuns la FC U Craiova.