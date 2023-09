Trupa lui Marius Șumudică a învins-o pe Samsunspor cu scorul de 2-1 într-un meci disputat în deplasare și a ajuns la cea de-a doua victorie consecutivă din campionat.

La finalul meciului, Marius Șumudica a lăudat performanța echipei sale și a subliniat că jucătorii săi au meritat victoria.

„Astăzi am obținut trei puncte foarte importante. Vreau să-mi felicit echipa pentru efort. Nu am lăsat adversarului nicio șansă și am primit doar un gol dintr-un penalty.

Pentru acest meci, am ales să jucăm în sistemul 5-4-1 și am făcut această schimbare pentru a-i închide spațiile lui Samsunspor.

Șumudică, aplaudat de rivalii de la Samsunspor

Această victorie este unul dintre cele mai importante momente din cariera mea. Să fii aplaudat de adversar este cu adevărat mândru. Dacă adversarul te apreciază, înseamnă că ai făcut o treabă bună. Le doresc și Samsunspor succes în meciurile viitoare. Sper să rămână în prima ligă. Însă astăzi, echipa noastră a fost cea care a meritat victoria”, a spus Marius Șumudică.

???? "Samsunspor’a da çok şans diliyorum. Güzel bir şehir. İnşallah ligde kalırlar. Ama bu hayatın bir parçası. Bugün iyi olan Gaziantep’ti” Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica pic.twitter.com/OrXrRsGPaK — DHA Spor (@dhaspor) September 30, 2023

În urma acestei victorii, trupa lui Marius Șumudică a urcat pe locul 16 (cu șase puncte), primul care asigură salvarea de la retrogradare.