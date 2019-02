Razvan Marin are planuri mari in fotbalul european! In ce campionat isi doreste sa joace! "Nu voi pleca pentru bani"

Mijlocasul lui Standard Liege a vorbit in presa din Belgia despre planurile sale de viitor.

Razvan Marin a oferit un interviu in presa din Belgia. Printre altele, romanul a vorbit si de viitorul sau, in contextul in care Nicolae Stanciu a ales sa paraseasca fotbalul european pentru cel din Arabia.

"Imi doresc sa joc la un moment dat intr-un campionat puternic, precum Italia, Germania, Anglia sau Franta, pentru o echipa din partea superioara a clasamentului. Nu voi pleca pentru bani, ci pentru a progresa in cariera. Aceasta este prioritatea mea. Dar mai intai vreau sa castig campionatul cu Standard", a spus Razvan Marin pentru Sport Foot Magazine.

Mijlocasul de 22 de ani a vorbit de experienta sa la Standard Liege, echipa cu care intra in al treilea an de contract. Fanii sunt cei care l-au impresionat pe Razvan Marin, comparand campionatul Belgiei cu cel din Grecia sau Turcia.

"Spiritul de lupta de lupta este specific lui Standard. Fanilor le place cand deposedezi, cand faci gesturi nebunesti, ei te sustin, iti dau putere. Pentru mine, ei reprezinta cu adevarat al 12-lea jucator. In Anglia, suporeterii merg ca la teatru. Pentru a cunoaste fani asemanatori, trebuie sa mergi in Grecia sau Turcia. Asteptam sa joc impotriva lui Anderlecht, este acel tip de meci pentru care m-am apucat de fotbal", a declarat Razvan Marin pentru sursa citata.