Ultimul act s-a desfășurat la Algiers, capitala Algeriei, în fața a aproape 40 de mii de spectatori. Întâlnirea a fost una dramatică, decisă până la urmă la loviturile de departajare, după ce rezultatul a fost egal, 0-0, la capătul a 120 de minute.

Algeria a avut șansa să ia trofeul la ultima lovitură de departajare din prima serie de cinci. După ce senegalezul Ndiaye a ratat, a venit rândul lui Aymen Mahious să execute. Dacă atacantul legitimat la USM Alger ar fi înscris, echipa lui ar fi câștigat finala.

Doar că execuția lui Mahious a fost una complet ratată și a provocat furia fanilor locali. Algerianul a executat indolent, încet și pe mijlocul porții, astfel că portarul din Senegal nu a avut nicio problemă să oprească balonul.

După această execuție, Senegal a înscris de două ori, în timp ce pentru Algeria a ratat și Kendouci. Astfel, „leii din Teranga” s-au impus cu 5-4 și au cucerit trofeul CHAN pentru prima oară în istorie.

